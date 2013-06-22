GS'da 'çapulcu' üye: Oyum Çarşı ve Ali Koç'a

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda tek aday olan Ünal Aysal, geçerli 1412 oyun 1404'ünü alarak 3 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi. Seçime bir üyenin oy pusulasının üzerine Gezi Parkı eylemleri, Ali Koç ve Çarşı Grubu için yazdığı destek mesajı damga vurdu.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda toplam 1533 üyenin sandık başına gittiği duyurulurken, 33 oy zarfının boş çıktığı, 88 oyun ise geçersiz sayıldığı belirtildi. Geçerli 1412 oyun 1387'sini listesiyle alan Aysal, sarı-kırmızılı kulüpte başkan olarak ikinci dönemine başlamış oldu.

Öte yandan, seçimde 25 üye de beyaz liste oy pusulası yapmayı tercih etti. Beyaz listeden de 17 oy alan Aysal, toplamda 1404 oya ulaştı. Galatasaray'da ilk olarak 14 Mayıs 2011 tarihinde 2 bin 998 oy alarak kulüp tarihinin en yüksek oranıyla başkanlığa seçilen Aysal, tek adaylı gerçekleşen genel kurulda üye katılımının az olması nedeniyle bu kez daha düşük oyda kaldı.

Yönetim kurulu

Ünal Aysal'ın yeni dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu

Asil üyeler: Özkan Olcay, Ümit Özdemir, Şükrü Ergün, Sedat Doğan, Candan Erçetin, Aka Gündüz Özdemir, Emir Sarıgül, Mete İkiz, Mehmet Cibara, Adnan Nas.

Yedek üyeler: Ahmet Yüce Ocaklı, Mehmet İpekdokuyan, Mehmet Karlı, Necati Demirkol, Ebru Köksal.

Denetim kurulu

Asil üyeler: Kemal Erimtan, Prof. İbrahim Anıl, Ural Aküzüm.

Yedek üyeler: Can Özatay, Burak Altınbaşak, Halil Kaya Özer.

Disiplin kurulu

Asil üyeler: Oğuz Evrenos, Uğurman Yelkencioğlu, Celal Açar, Semih Haznedaroğlu, Yıldırım Baysal, Celal Emon, Kunter Akyürek.

Yedek üyeler: Cemal Burnaz, Alparslan Karagülle, Can Baydarol, Eşref Alaçayır, Hakan Ünsaler.

Sicil kurulu

Asil üyeler: Serdar Eder, Çetin Öztürk, Gürkan Eliçin, Ali Tüzmen, Ali Esat Tansev, Burçin Tuncel, Levent Şahinoğlu.

Yedek üyeler: Mesut Karaarslan, Faruk Dak, Alper Narman.

Ali Koç ve Çarşı grubuna oy

Seçime damga vuran olan ise sosyal medyada paylaşılan bir kare oldu. Oy pusulasının üzerine; "Oyum Ali Koç - Çarşı, Her yer Taksim her yer direniş. Yaşasın çapulcular" yazan bir üye oy pusula fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Alınan bilgilere göre, sosyal medyada dolaşan bu oy pusulasının sahibi oyunu sandığa atmadı. Sadece paylaşmakla yetindi.

Aysal: Katılımcıların kalitesi beni çok memnun etti

Oy vermi işlemi sürerken lisenin bahçesinde üyelerle sohbet eden Aysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üyelerin kongreye olan ilgisinden memnun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yaz günü herkes güneye gitmişken, bu katılım benim beklentimin üstünde. Özellikle katılımcıların kalitesi beni son derece mutlu etti. Onlar gerçekten Galatasaray'ın sahibi olduklarını ispat eden ve Galatasaray'ı her türlü ortamda temsil etmeye layık olan bu deneyimli ve yetenekli üyeler. Hakikaten Galatasaray'ın ruhu bugün burada toplanmış durumda. Hepsiyle teker teker görüşüyorum, konuşuyorum. Bu, seçimden ziyade buluşma, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla eski günleri yad etme ve istikbale dönük fikir teatisi şeklinde geçiyor."

Bir gazetecinin, güçlü isimlerin yeni yönetim kurulu listesinin dışında kaldığını ifade etmesi üzerine Aysal, "Arkadaşlar, Galatasaray'da güçlü isim yok. Galatasaray'da ben bir isim değildim, beni getirip başkan yaptılar. Galatasaray'da güçlü isim yok, Galatasaray'a hizmet etme niyetinde olan insanlar var. Camiamız zaten hep beraber, aramızda bir ayrışım yok. Herkes görev sırası geldiği zaman o görevi yüklenecek ve yapacak. Bu bayrak elden ele dolaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine ise Aysal, kongreden sonra bu konuda hızlanmanın olacağını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Transfer çalışmaları bir sürü faktöre bağlı, sadece seçime bağlı değil. Önümüzdeki günlerde onu da halledeceğiz. Programımız çok açık. Zaten bizim çok güzel bir takımımız var. Devamlılık var camiamızda. Bir iki yerde belki daha iyisini bulabilir miyiz diye düşüncelerimiz var. Olmasa da olur ama bu değişikliklerin olacağını tahmin ediyorum."