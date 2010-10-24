G.Saray'lı oyuncular derbi primi reddetti

T24 - Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe derbisi için özel primi gündeme getirdi. Ayhan ve Sabri başta olmak üzere yerli oyuncuların başını çektiği grup, “Bu zamanda primi düşünecek halimiz mi var? Bizim işimiz, çıkıp onurumuz için oynamak olacak” dedikleri öğrenildi

Galatasaray’da Frank Rijkaard’ın gidişinin ardından Florya’daki değişim, futbolcuların psikolojisini de olumlu yönde etkiledi. Sarı-kırmızılılarda prim konusundaki düşünceleri bile yönetimi hem şaşırttı, hem de sevindirdi.

Kötü gidişatın yanı sıra Kadıköy’deki 10 yıllık yenilgi serisi de, futbolcuların motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Sarı-kırmızılı bazı yöneticilerin, futbolcularla yaptıkları sohbetlerde prim konusunu gündeme getirdikleri ama beklemedikleri bir tavırla karşılaştıkları belirlendi. Özel prim vermeyi düşünen yöneticilere, Ayhan ve Sabri gibi takımın yerli oyuncuların başını çektiği grubun, “Bu zamanda primi düşünecek halimiz mi var. Bir taraftan takımın hali, diğer taraftan Fenerbahçe maçlarında son yıllarda yaşanan kötü tablo var. Bizim işimiz, çıkıp onurumuz için oynamak olacak” diye yanıt verdikleri belirlendi.



Florya’nın yeni yüzü

Bunun yanında Galatasaray’da yeni Teknik Direktör Gheorghe Hagi etkisini erken hissettirmeye başladı. Önceki gün kendisini 1.5 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atan Rumen teknik adam farkını daha ilk çalışmadan itibaren gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımın başında bulunduğu dönemde antrenmanlarda oyuncuları ile mesafeli olan, sahanın ortasında durup yardımcıları ya da tercümanlar vasıtasıyla futbolcularla diyalog kuran Rijkaard’ın ardından, Hagi ve Tugay Kerimoğlu yönetimindeki iki çalışmada Florya’da çok şeyin değiştiği ortaya çıktı. Hoca belirsizliği yüzünden derbi öncesi tek taktik antrenmanını dün yapabilen sarı-kırmızılılarda Hagi’nin futbolcularla yakından ilgilendiği ve Türk futbolculara uyarılarını Türkçe yaptığı bildirildi.



Saracoğlu’na çıkarma



Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe derbisinde takımlarına tam destek vermeye hazırlanıyor. Sancılı bir haftayı geride bırakan ve Frank Rijkaard’ın yerine eski efsane oyuncuları Hagi’yi göreve getiren sarı-kırmızılı yöneticilerin bugünkü karşılaşmada Şükrü Saracoğlu Stadı’na toplu şekilde gideceği öğrenildi.



