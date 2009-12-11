G.Saraylı Mustafa Sarp'ın cezası onandı

T24 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolu Mustafa Sarp'ın 1 maçlık cezasını onadı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonrasında sportmenliğe aykırı beyanatı nedeniyle 1 maç ceza verdiği Mustafa Sarp'ın itirazı üzerine, Tahkim Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Dosyayı inceleyen Tahkim Kurulu, görüşmeler sonucu, Mustafa Sarp'ın itirazını reddetti ve PFDK tarafından verilen 1 maçlık cezayı yerinde bularak onadı.



Böylece, Mustafa Sarp, bu gece takımının Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

