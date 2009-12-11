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Spor

G.Saraylı Mustafa Sarp'ın cezası onandı

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolu Mustafa Sarp'ın 1 maçlık cezasını onadı.

11 Aralık 2009 02:00

T24 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolu Mustafa Sarp'ın 1 maçlık cezasını onadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonrasında sportmenliğe aykırı beyanatı nedeniyle 1 maç ceza verdiği Mustafa Sarp'ın itirazı üzerine, Tahkim Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Dosyayı inceleyen Tahkim Kurulu, görüşmeler sonucu, Mustafa Sarp'ın itirazını reddetti ve PFDK tarafından verilen 1 maçlık cezayı yerinde bularak onadı.

Böylece, Mustafa Sarp, bu gece takımının Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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