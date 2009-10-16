G.Saraylı eski oyunculardan dostluk maçı

Galatasaray'da forma giymiş futbolculardan oluşan takım, Bursa E Tipi Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerin yer aldığı takımla dostluk maçı yaptı.

Cezaevinin halı sahasında oynanan maçı, Bursa Valisi Şahabettin Harput ve Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek'in de aralarında bulunduğu seyirci topluluğu izledi.

Galatasaraylı Sporcular Derneği'nin oluşturduğu “Şöhretler Karması”nda, Tanju Çolak, Cüneyt Tanman, Erhan Önal, Ayhan Akbin, Bülent Alkılıç, İsmail Taviş, Levent Nazifoğlu, Secaattin Sarıkaya, Sinan Cillov ve Abidin Özdemir yer aldı.



“CİM BOM AÇILIMI”



Açık Görüş Gençlik ve Spor Kulübü Hükümlü ve Tutuklu takımında yer alan Kamerunlu hükümlüyü gören eski futbolcuların “Bilseydik, biz de yanımızda Keita'yı getirirdik” demesi, gülüşmelere yol açtı.

Sahayı çevreleyen tel örgülere asılan “Cim Bom açılımı”, “Ne saray ister ne taç, aslanlar özgürlüğe muhtaç”, “İşte aslan işte mahkum, dostluktur asıl olan” yazılı pankartlar dikkati çekti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından başlayan ve 15'er dakikalık iki devre halinde yapılan maçı, Galatasaraylı eski futbolcular 7-3 kazandı.



“HAYATIN İÇİNDE VAR”



Eski milli futbolculardan Tanju Çolak, maç öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaraylı veteran futbolcular olarak cezaevindekilere moral vermek için Bursa'ya geldiklerini belirtti.

Cezaevindekilerin hata yapmış olabileceğini, ama tekrar hayata kazandırılması gerekliliğini ifade eden Çolak, bu tarz organizasyonlarda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çolak, bir süre kendisinin de cezaevinde kaldığının hatırlatılması ve anılarının canlanıp canlanmadığının sorulması üzerine, “Anılarım tekrar canlanmadı. 15 yıl oldu, biz unuttuk. Hayatın içinde var” dedi.

“Şartlarda değişiklik var mı?” sorusuna ise Tanju, “Tabii ki. Gördüm, şaşırdım. Bizde bu sahanın yarısının yarısının yarısı kadar yürüyebileceğimiz, tur atabileceğimiz bir alan vardı. Ama burada bakıyoruz, halı saha var, çeşitli güzellikler var. Her şeye rağmen burada olmamak en güzeli, 'Allah kurtarsın' diyorum” cevabını verdi.

Cüneyt Tanman ise zaman zaman cezaevinde kalanlara moral vermek için maç organizasyonlarına katıldıklarını belirterek, “Burada olmaktan çok keyif alıyoruz, çok mutluyuz” diye konuştu.