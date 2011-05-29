G.Saray'lı Barış, Trabzonspor yolunda

T24 - Trabzonspor’un Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Barış Özbek’i renklerine katmak için ön anlaşmla yaptığı, gelecek hafta da 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmeyi özellikle istediği Barış’ın transferinde sona yaklaşıldı.

Trabzonspor, daha önce de birkaç kez gündeme gelen ancak transferi ertelenen Barış Özbek’i almak için anlaşma sağladı. alatasaray kulübü ile sözleşmesi sona eren Barış’ın dün gece Trabzon’a geldiği, Asbaşkan Nevzat Şakar ile yaptığı görüşmede her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi imzaların ise hafta içerisinde atılacağı belirtildi.

Ancak Barış Özbek transferi bordo mavili taraftarları memnun etmedi. Taraftarlar, Barış’ın geçtiğimiz sezonu 8’inci olarak tamamlayan Galatasaray’da bile iyi bir performans sergileyemediğini vurgulayarak, daha flaş isimler beklediklerini söylediler.



Başkan Şener arayışlarını sürdürüyor

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, yabancı futbolcu transferi konusunda girişimlerini sürdürüyor. Hollanda, İspanya arasında mekik dokuyan Başkan Sadri Şener’in Zokora veya Boateng transferlerinden birini bitirme konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Selçuk İnan’ın takımdan ayrılmasının ardından orta sahayı güçlendirmek isteyen bordo mavililer, bu iki futbolcu için kesenin ağzını açtı. Yönetimin Zokora için Sevilla kulübüyle anlaştığı, ancak futbolcuyu ikna etmek için temaslarını sürdürdüğü bildirildi.



Hamdoui'yi ikna edin

Bu arada Trabzonspor’un Al Hamdoui için 4.5 Milyon Euro’luk teklifi Ajax’a cazip geldi. Ajax’ın bordo mavili kulübe verdiği cevapta, "Biz bu şartlarda transfere izin vermeye hazırız. Siz oyuncuyu ikna edin" dediği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin Al Hamdoui’yi ikna etmek çaba harcadığı bildirildi.



Tunçkol teki çekti

Bu arada Trabzonspor Basketbol Takımı’nın antrenörlük için Altar Tunçkol ile anlaşması tepki çekti. Özellikle sosyal paylaşım sitesi Twitter’den Fenerbahçe’yi öven bir çok mesajı bulunan ve diğer takımlar aleyhinde mesaj veren Tunçkol, transferin duyulmasının ardından gelen tepkiler üzerine twitter hesabını kapattı. Bordo mavili yöneticiler de gelen tepki üzerine Tunçkol ile her hangi bir resmi anlaşmanın olmadığını duyurdu.

