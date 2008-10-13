T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray'ın ünü Atlantik'i aştı !..

Daniel Altman’ın The New York Times’ta yayınlanan “Futbol aleminde ev sahibi olmanın sarsılmaz avantajı” başlıklı makalesinde Sarı-Kırmızılı taraftarların gü

13 Ekim 2008 03:00

Daniel Altman’ın The New York Times’ta yayınlanan “Futbol aleminde ev sahibi olmanın sarsılmaz avantajı” başlıklı makalesinde Sarı-Kırmızılı taraftarların gücüne dikkat çekildi.


Galatasaray taraftarlarının ünü Atlantik Okyanusu’nu aşıp New York’a kadar ulaştı.
Daniel Altman’ın The New York Times’ta yayınlanan “Futbol aleminde ev sahibi olmanın sarsılmaz avantajı” başlıklı makalesinde Sarı-Kırmızılı taraftarların gücüne dikkat çekildi. Altman, makalesinde “Bazı statlar korkutucu bir atmosfer yaratabilir. Newcastle, Kuzey İngiltere’nin dondurucu soğuğunda kısa kollu siyah-beyaz formaları ile maça gelen sadık taraftarı ile bilinir. Belki de en korkulan taraftarlar Ali Sami Yen Stadı’nda misafir takım için geleneksel olara açtıkları ‘Cehenneme hoş geldiniz’ pankartları ile Türk takımı Galatasaray’ın taraftarları” ifadelerini kullandı.

G.Saray hep hep tehlikeli

Galatasaray’ın adından korkan bir diğer isimse Sarı-Kırmızılı takımın UEFA Kupası gruplarındaki Portekizli rakibi Benfica’nın teknik direktörü Flores. Benfica’nın rakiplerini değerlendiren Flores, “UEFA değil, sanki Şampiyonlar Ligi. G.Saray her zaman tehlikelidir. Herhta’yı küçük göremezsiniz. Olympiakos geleneksel olarak güçlü ve Metalist ise grup için tam bir muamma” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24