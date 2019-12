G.Saray'ın ünü Atlantik'i aştı !..

Daniel Altman’ın The New York Times’ta yayınlanan “Futbol aleminde ev sahibi olmanın sarsılmaz avantajı” başlıklı makalesinde Sarı-Kırmızılı taraftarların gücüne dikkat çekildi.





Galatasaray taraftarlarının ünü Atlantik Okyanusu’nu aşıp New York’a kadar ulaştı.

Daniel Altman’ın The New York Times’ta yayınlanan “Futbol aleminde ev sahibi olmanın sarsılmaz avantajı” başlıklı makalesinde Sarı-Kırmızılı taraftarların gücüne dikkat çekildi. Altman, makalesinde “Bazı statlar korkutucu bir atmosfer yaratabilir. Newcastle, Kuzey İngiltere’nin dondurucu soğuğunda kısa kollu siyah-beyaz formaları ile maça gelen sadık taraftarı ile bilinir. Belki de en korkulan taraftarlar Ali Sami Yen Stadı’nda misafir takım için geleneksel olara açtıkları ‘Cehenneme hoş geldiniz’ pankartları ile Türk takımı Galatasaray’ın taraftarları” ifadelerini kullandı.



G.Saray hep hep tehlikeli



Galatasaray’ın adından korkan bir diğer isimse Sarı-Kırmızılı takımın UEFA Kupası gruplarındaki Portekizli rakibi Benfica’nın teknik direktörü Flores. Benfica’nın rakiplerini değerlendiren Flores, “UEFA değil, sanki Şampiyonlar Ligi. G.Saray her zaman tehlikelidir. Herhta’yı küçük göremezsiniz. Olympiakos geleneksel olarak güçlü ve Metalist ise grup için tam bir muamma” dedi.