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Spor

G.Saray'ın umutları arttı

Lider Sivasspor'un ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları, Galatasaray'ı yeniden umutlandırdı.

20 Nisan 2009 03:00

Lider Sivasspor'un ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları, Galatasaray'ı yeniden umutlandırdı.

Arda, Emre Aşık ve Sabri'nin ceza almaları, saha kapama ve seyircisiz oynama cezalarının ardından "Galatasaray lige havlu etti" denilirken, 28. haftanın sürpriz sonuçları sarı kırmızılıların ümitlerini yeniden diriltti. Zirvede Fenerbahçe'nin puan kaybıyla başlayan hafta Sivasspor ve Beşiktaş'ın 2'şer puan bırakmalarıyla sürdü. Galatasaray ise eksik ve moralsiz kadrosuyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u zor da olsa yendi.

Sarı kırmızılıların lig fikstürüne bakıldığında rakiplerine göre çok daha kolay maçları olduğu görülüyor. Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel, bu durumu şöyle yorumladı:

"Önümüzdeki 4 haftanın üçünü kendi sahamızda oynayacağız. Deplasmandaki maçımız ise Hacettepe. Beşiktaş ve Sivas ile maçlarımız var. Bu maçlarda Servet iyileşecek. Emre Aşık, Arda ve Sabri'nin cezaları bitecek. Belki sezon sonunda tam kadro çıkabilecek şansı bulacağız. Ligde bu sezon her takım beklenmedik kayıplar yaşadı. Rakiplerimiz de bundan sonra niye yaşamasınlar. Biz hala bu sezon için iddialıyız."

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