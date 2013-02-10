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'G.Saray'ın transferlerinden endişe duyuyorum'

Galatasaraylı olduğu bilinen AKP'li Şahin, 'Yabancıların astronomik rakamlarla transfer edilmelerini bazen endişe ile takip ediyorum' dedi

10 Şubat 2013 19:40

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Drogba ve Sneijder'i kastederek, ''Galatasaray'ın yeni transferlerinin ne yapıp ne yapamayacağı konusunda endişelerim var'' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, bir dizi ziyaret ve toplantılar için geldiği Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaraylı olduğu bilinen Şahin, sarı-kırmızılı kulübün yeni transferleri Drogba ve Sneijder'i nasıl bulduğunun sorulması üzerine, ''Galatasaray'ın yeni transferlerinin ne yapıp ne yapamayacağı konusunda endişelerim var. Yabancıların astronomik rakamlarla transfer edilmelerini bazen endişe ile takip ediyorum. Bunlar Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar yakalamış takımlarda oynamışlar, belirli yaşa gelmişler, sonra Çin'e gitmişler. Herhalde büyük paralar verdikleri için. Geçmişte önemli başarılar yakalamış olabilirler, ancak futbol hayatlarının sonuna gelmiş bu futbolcuların büyük rakamlar vererek takımlarımıza aldığımızda geçmişte çok örnekleri görülmüştür, bu aldıkları paraları hak etmediklerini düşünüyorum.

Bu söylediğiniz futbolcular nasıl bir performans sergiler bilemiyorum. Sneijder'i iki maçta seyrettik, bizim oyuncularımızdan farklı ortaya ne koydu Ben yabancı oyuncuların Türkiye'de top koşturuyor olmasını Milli Takımın performansını olumsuz etkilediğini düşünüyorum.

Bizim milli takımda görev vereceğimiz futbolcularımızın tecrübe kazanmasına, kendilerini geliştirmesine engel olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da top oynayan futbolcularımızı getiriyoruz. Onlar da sakatlanmamak için milli formanın ellerinden geldiğince hakkını vermeye çalışıyorlar ama yeteneklerinin çok altında futbol sergilediklerini görüyorum'' dedi.

 

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