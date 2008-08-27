G.Saray'ın tesellisi UEFA

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Steaua Bükreş'e deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray, 'Devler Ligi'ne veda etti. Bu sonuçla Sarı-kırmızılılar, Avrupa macerasına UEFA Kupası'nda devam edecek



Steaua Bükreş karşılaşmaya orta sahada baskı yaparak başlarken, ilk dakikadan itibaren gol için rakip kaleye yüklenen Galatasaray, önemli pozisyonlar yakaladı. 5. dakikada Nonda’nın indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Harry Kewell'ın vuruşu üst direkten geri geldi.

Rakip sahada topuk pası yapmak isteyen Arda Turan, topu kaptırdıktan sonra rakbine arkadan yaptığı hareketin ardından 15. dakikada karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

Kewell ile hızlı hücum etmek isteyen Galatasaray’ın savnumayı hazırlıksız yakalanmasını engellemek için orta sahada topa elle müdahale eden Petre de maçın ikinci sarı kartını gören oyuncu oldu.

20. dakikadan sonra daha fazla Galatasaray'ın kalesine gelmeye başlayan Steaua Bükreş, 25. dakikada gole çok yaklaştı; ancak pozisyonu değerlendiremeyen Bükreşli oyuncunun vuruşu kaleci Aykut’un solundan auta gitti.

45. dakikada ceza sahasının dışında Bükreşli oyuncunun Arda Turan'a yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirirken, kullanılan serbet vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Servet’in kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı ve ilk yarı da golsüz eşitlikle sona erdi.



Mutlak galibiyet veya 2-2'den farklı beraberliğe ihtiyacı olan Galatasaray, bu yarıda Kewell'ın üst direkten dönen şutu haricinde tehlikeli bir pozisyona giremeyerek devreyi golsüz beraberlikle kapattı. Az gollü beraberliğin yettiği Steaua Bükreş ise kontrollü bir oyun ortaya koydu.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 48. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Nonda'nın vurduğu kafa vuruşu ile önemli bir gol pozisyonu yakaladı; ama golcü futbolcunun vuruşu kalenin solundan auta gitti.

53. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bükreşli oyuncunun yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri geldi. Bu pozisyonun ardından 57. dakikada sol kanattan etkili gelen Steaua Bükreş, Galatasaraylı futbolcuların ofsayt beklediği pozisyonda Nicolita'nın kaleci Aykut'un sağından topu filelere yollamasıyla 1-0 öne geçti.



Gölün ardında daha fazla risk alarak rakip kaleye giden sarı-kırmızılılar, 65. dakikada ceza sahasının dışından kullanılan sebest vuruşta önemli bir gol pozisyonu yaratmayı başaramadı.



Savunmasında açıklar vermeye başlayan Galatasaray, 77. dakikada kalesinde önemli bir gol pozisyonu daha gördü, ancak son anda araya giren servet topu kornere çelerek farkın ikiye çıkmasına engel oldu. 78. dakikada Linderoth'un yerine Aydın oyuna girerken, 81. dakikada Arda'nın yaptığı ortaya savunmadan gelen Servet'in yaptığı kafa vuruşu etkili olmadı ve top auta gitti.



Kalan bölümde iki takım da önemli gol pozisyonlarına girmesine rağmen başka gol gelmedi ve karşılaşma 1-0 Steaua Bükreş'in üstünlüğüyle tamamlandı.



Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapatmış oldu.



STEAUA BÜKREŞ: 0 - GALATASARAY: 0

Stat: Ghencea

Hakemler: Matteo Trefonilini, Cristiano Copelli, Simone Pirondin (İtalya)

Steaua Bükreş: Zapata, Goian, Radoi, Petre, Dayro Moreno, Bernhardt, Toja, Nesu, Nicolita, Marin, Lovin

Galatasaray: Aykut, Linderoth, Servet, Meira, Hakan, Arda, Mehmet Topal, Ayhan, Lincoln, Kewell, Nonda

Sarı kartlar: Dk. 16 Arda (Galatasaray), Dk. 22 Petre, Dk. 41 Nicolita (Steaua Galatasaray)



İLK YARI

5. Dakikada, Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta Nonda'nın kafayla indirdiği topa, Kewell'in şutunda top üst direkten döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada, soldan Lincoln'ün kullandığı korner atışında Nonda'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

25. dakikada, Toja'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Bernhardt'ın vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.

45. dakikada, Lincoln'ün sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, Galatasaray'da Servet'in kafa şutu üstten auta gitti ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.