G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi torbaları belli oluyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 3. torbada yer alacak. Bu durumda sarı kırmızılılar, birbirinden güçlü devlerle aynı grupta bulunacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son eleme turunda oynanan ilk karşılaşmalar sonrası, elemelerde mücadele eden 10 takımın 7’si turu geçmeye çok yaklaştı. Bu durumda torbaların son hali de büyük ölçüde belli oldu.

İlk maçların ardından turu büyük ölçüde garantileyen Arsenal, Zenit, Sociedad, Plzen, Basel, Austria Wien, Shakhter gibi takımların yanısıra Milan-PSV, Steaua Bükreş-Legia Varşova ve Schalke-PAOK eşleşmlerinden gelecek 10 takımla birlikte kura öncesi torbalar büyük ölçüde kesinleşti.

Üç takım yer değiştirebilir

G.Saray, üçüncü torbanın sondan ikinci sırasında olmasına rağmen elemelerden çıkıp sarı kırmızılıların torbasını değiştirebilecek durumda takım bulunmuyor. Üçüncü torbada bulunup ikinci torbaya yükselme ihtimali bulunan üç takım bulunuyor.

Bu takımlar sırasıyla Juventus, Zenit St. Petersburg ve Manchester City olabilir. Söz konusu ekiplerin yükselmesi için Olympique Lyon, AC Milan ve Schalke 04 takımlarının ön elemede havlu atması gerekiyor.

Torbalarda şimdiki durum

1. TORBA

- Barcelona 157.605

- B.Münih 146.922

- Chelsea 137.592

- R. Madrid 136.605

- M. United 130.592

- Arsenal* 113.592

- Porto 104.833

- Benfica 102.833

2. TORBA

- A. Madrid 99.605

- S. Donetsk 94.951

- Milan* 93.829

- Schalke* 84.922

- Marsilya 78.800

- CSKA Moskova 77.766

- PSG 71.800

- Juventus 70.829

3. TORBA

- Zenit* 70.766

- M. City 70.592

- Ajax 64.945

- B. Dortmund 61.922

- Basel* 59.785

- Olympiakos 57.800

- G.SARAY 54.400

- B.Leverkusen 53.922

4. TORBA

- Kopenhag 47.140

- Napoli 46.829

- Anderlecht 44.880

- S. Bükreş* 35.604

- V. Plzen* 28.745

- R. Sociedad* 17.605

- A. Wien* 16.575

- S. Karagandy* 2.941