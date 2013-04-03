Real Madrid 3 - Galatasaray 0

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi başarı ile temsil eden ve Avrupa'da ilk 8 takım arasına girmeyi başaran Galatasaray, çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Bu mücaelenin rövanşı 9 Nisan 2013 Salı günü saat 21.45'te Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak.

'Rövanşta önemli eksiklikler'

Sarı kırmızılılarda skor kadar moralleri bozan bir diğer hususta rövanşta cezalı düşen önemli oyuncular oldu. Bu akşam sarı kart gören Danny ve Burak Yılmaz 9 Nisan'da TT Arena'da oynanacak olan rövanş maçında forma giyemeyecek.Real Madrid'de ise savunmadan Sergio Ramos ve orta sahadan Xabi Alonso sarı kart cezalısı duruma düştüğü için İstanbul'da takımlarını yalnız bırakacak.

'Galatasaray nasıl tur atlar?'

Bernabeu'da 3-0 mağlup olan Galatasaray kendi evinde oynayacağı maçı yien aynı skorla (3-0) kazanması durumunda maçı uzatmalara taşıyacak. Sarı kırmızılılar turu geçmek için ise TT Arena'da rakibine en az 4 fark atmak zorunda.. (4-0, 5-1, 6-2) Temsilcimiz 3-0 hariç alacağı 3 veya daha az farklı galibiyetler, her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda Avrupa'ya veda edecek

'Kadrolar'

Real MADRİD'in 11'i: Diego Lopez - Essien, Varane, Ramos, Coentrao, Khedira, Xabi Alonso, Di Maria, Mesut, Ronaldo, Benzema

GALATASARAY'IN ilk 11'i: Fernando Muslera, Eboue, Semih Kaya, Dany, Riera, Melo, Hamit, Sneijder, Selçuk, Burak, Drogba

'Maçın ilk yarısından notlar'

45. dakikada Drogba müthiş döndü ancak topa vurana kadar Real defansı yetişip engel oldu.

43. dakikada Drogba'nın duvar pasında Eboue kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Lopez gole izin vermedi.

41. dakikada Ronaldo frikikte topu üst ağlara bıraktı.

40. dakikada Dany ceza sahasında topla giren Benzema'yı indirdi ve sarı kart gördü. Dany bu kartla cezalı duruma düştü ve İstanbul'daki rövanşta oynayamayacak.

38. dakikada bu kez Real Madrid Semih'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak Norveçli hakem oralı olmadı.

34.dakikada Drogba rakibinden müthiş sıyrıldı, Burak'a ortasında bu futbolcu kaleyi bulamadı.

30. dakikada Drogba, ceza sahası çizgisinde Ramos'la mücadelesinde yerde kaldı, hakem devam dedi.

GOL... 29. dakikada Essien'in ortasında Benzema önüne düşen topu ağlara gönderdi. Şimdi durum Real Madrid 2 Galatasaray 0

28. dakikada Galatasaray'ın ceza sahasında Khedira'nın eline gelen toptaki itirazlarına hakem devam dedi.

27. dakikada Eboue'nin çizgiye inerken yaptığı ortayı, Real defansı kornere çeldi.

26. dakikada Drogba ceza sahası dışından müthiş vurdu, Diego Lopez topu kornere yumrukladı.

Serbest oynayan Mesut Özil etkili bir oyun ortaya koyuyor. Galatasaray, Mesut Özil'i durdurmakta zorlanıyor.

20. dakikada Benzema'nın kramponu Semih'in yüzüne geldi. Genç oyuncu bir süre yerde kaldıktan sonra kalktı.

19. dakikada ani gelien atakta Mesut'un vuruşu Muslera'da kaldı.

18. dakikada Hamit Altıntop'un uzak mesafeli şutu yine kaleyi bulamadı.

15. dakikada Sneijder'ın ceza sahası dışından şutu kaleyi bulmadı.

14. dakikada Ronaldo'nun ortasında kaleci Muslera Benzema'dan önce topa sahip oldu.

12. dakikada Burak ceza sahasındaki Drogba'ya bıraktı. Uygun pozisyonda Drogba topu üstten avuta attı.

GOL... 9. dakikada Mesut'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ronaldo topu ağlara gönderdi. Real Madrid 1-0 önde. Bu Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 9. golü.

7. dakikada Semih topu Benzema'ya kaptırdı. Ceza sahasında Benzema'nın boş pozisyonda verdiği pası çelen Semih hatasını affettirdi.

5. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Eboue pasını yanına kadar gelen Melo'ya verdi. Melo ceza sahası dışından şut denedi ama top üstten dışarıya gitti.

3. dakikada bu kez sağ kanattan gelişen Real Madrid atağında Di Maria ceza sahasına ortasını gönderdi. Gelen topa Benzema kafa vuruşu yaptı ama top üstten dışarıya çıktı.

2. dakikada Alonso, orta yuvarlakta buluştuğu topu Galatasaray savunması arkasına uzun gönderdi ama Dany savunmada başarıyla topa müdahale etti.

'İspanya'da notlar'

- Saat 21:00 itibariyle Real Madrid taraftarları henüz stada gelmedi. Efletun beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken ıslıklandılar... İspanya'da, Türk Telekom Arena havası var...

- Fernando Muslera sahaya çıktığı anda tribünler adeta yıkıldı. Muslera ve Taffarel alkışlarla sahaya çıktı...

- Galatasaray kafilesi, maça 2 saat kala stada doğru yola çıktı...

- İspanya'da maça saatler kala sağnak yağmur başladı....

'Tarih tekerrür eder mi?'

UEFA şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Real Madrid'in karşısına çıkan Galatasaray için 12 yıl aradan sonra tarih tekerrür etti. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselen ve Real Madrid ile eşleşen Galatasaray, yine 3 Nisan'da ilk maçı oynamıştı. O tarihte İstanbul'da yapılan karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, rövanş için avantaj yakalamasına karşın Madrid'de 3-0 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

'Terim yardımcıları 12 yıl önce ilk 11'deydi'

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılıklarını üstlenen 3 isim, 2000-2001 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Santiago Bernabeu'da ilk 11'de sahada yer almıştı. Dönemin teknik direktörü Murcela Lucescu'nun ilk maçta olduğu gibi Madrid deplasmanında sahaya sürdüğü Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala, 90 dakika mücadele etmelerine karşın turu atlayan tarafın Real Madrid olmasını engelleyememişti.

'Üç öğrencisi Mourinho'ya karşı'

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun daha önce birlikte çalıştığı 3 oyuncu Didier Drogba, Wesley Sneijder ve Hamit Altıntop, bu kez Galatasaray formasıyla Portekizli teknik adamın karşısına çıktı. Real Madrid yetkilileri, Galatasaray taraftarları için Santiago Bernabe Stadı'nda aldığı özel önlemler sonuç vermedi. Galatasaray taraftarlarının, kendileri için ayrılan bölümden değil de ev sahibi takımın tribünlerinden bilet edinmelerinin engellenmesi için önlem alındığı duyurulmasına karşın, rakip seyirciler arasında binlerce sarı-kırmızılı futbolsever dikkati çekti. Real Madrid Kulübü'nce konuk takım taraftarları için 3 bin 900 biletin ayrıldığı Santiago Bernabeu Stadı'nda yaklaşık 15 bin Galatasaray taraftarınun bulunduğu görüldü. Tüm tribünlerde yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye ve Galatasaray bayrakları açıp tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Öte yandan, İspanyol internet sitelerinde, Galatasaray taraftarının ilgisine işaret edilerek, “Bernabeu'da Türk işgali” başlıkları atıldı.

'Kadroda tek değişiklik'

Teknik direktör Fatih Terim, Real Madrid karşısında, son oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının kadrosunda tek değişiklik yaptı. Terim, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ilk 11'de yer alan Hakan Balta'nın yerine İspanyol oyuncu Riera'yı bu kez kadroda tercih etti. Real Madrid-Galatasaray maçının 100'ün üzerinde ülkede canlı yayınlandığı ve statta Meksika, Arjantin, Kolombiya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in de aralarında bulunduğu 140 ülkeden medya mensubunun görev yaptığı açıklandı. Basının karşılaşmaya gösterdiği büyük ilgi, İspanyol medyasında “Sanki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali gibi” diye yorumlandı.