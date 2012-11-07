G.Saray'ın, Cluj maçındaki ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında CFR Cluj'a konuk oluyor. Grupta 1 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılılar Devler Ligi'nde yoluna devam edebilmek için bu maçta mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı kırmızılı ekipte Nordin Amrabat yedeğe çekilirken Emre Çolak Cluj maçına ilk 11'de başlayacak. Galatasaray'ın 11'inde bir başka değişik isim de sarı kırmızılı formayla ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Romanya temsilcisi CFR Cluj'un Dr. Konstantin Radulescu Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi İskoçya Federasyonu'ndan William Collum yönetirken yardımcılıklarını William Conquer ve Martin Cryans yapacak.

İşte ilk 11'ler:

GALATASARAY: Fernando Muslera, Eboue, Dany, Cris, Riera, Selçuk İnan, Yekta Kurtuluş, Hamit, Emre Çolak, Burak Yılmaz, Umut Bulut

CFR Cluj: Felgueiras, Pinto, Cadu, Piccolo, Sepsi, Muresan, Alberto, Valente, Pedro, Camaro, Kapetanos

SAAT: 21:45

STAT: Dr. Konstantin Radulescu Stadı

HAKEM: William Collum

YAYIN: Smart Spor

Hedef 3 puan

Gruptaki dördüncü maçında CFR Cluj ile karşılaşacak olan Galatasaray, henüz galibiyet alamadı.

İlk maçını deplasmanda Manchester United'a karşı şanssız bir şekilde 1-0 kaybeden sarı kırmızılı ekip Türk Telekom Arena'daki maçta Braga'ya da şok bir skorla 2-0 mağlup olmuştu.

CFR Cluj ile kendi evinde oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, Romanya'daki maçta şeytanın bacağını kırmak istiyor.