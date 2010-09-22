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Spor

G.Saray'ın 70 milyon doları uçtu

Üç yıl için satılan localar ve VIP koltuklardan gelen 70 milyon dolar geçen sezon hüsran yaratan futbol takımına yatırıldı

22 Eylül 2010 03:00

T24 - Üç yıl için satılan localar ve VIP koltuklardan gelen 70 milyon dolar geçen sezon hüsran yaratan futbol takımına yatırıldı. G.Saray hem şampiyonluğu kaçırıp hem de Devler Ligi’ne kalamayınca 3 yıllık gelir uçup gitti.



Son bir yıl içerisinde satışa sunulan TT Arena loca VIP koltuklarından kulüp 70 milyon dolar gelir elde etmişti. Başkan Adnan Polat bu gelirle şirketleri birleştireceklerini açıklamıştı. Ardından kulüp iki şirketi birleştirmek için bankalardan 70 milyon dolar kredi çekmişti. Ve herkes localardan gelen 70 milyon doların nereye harcandığını merak ediyordu. Yönetim de bu soruların cevabını hep üstü kapalı şekilde veriyordu. Yönetimin 70 milyon doları geçen sezon futbol takımına yatırdığı ve alınan başarısız sonuçlarla birlikte paranın buhar olduğu ortaya çıktı.




Karşılıksız yatırım


Rijkaard ile birlikte Elano, Keita, Neill, Dos Santos, Jo gibi büyük transferler yapan ve büyük düşünen G.Saray gelen başarısız sonuçlarla hem prestij kaybına uğradı hem de ekonomik olarak yatırımının karşılığını alamadı. 3 yıl için satılan 150 loca ve VIP koltuklardan G.Saray tam 70 milyon dolar kazandı. Hâlâ satışta olan VIP koltuklardan da gelir elde ediliyor. Ama G.Saray’ın 70 milyon doları alınan başarısız sonuçlarla adeta buhar oldu. 3 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan, Türkiye’de şampiyon olamayan G.Saray yatırımlarının karşılıksız kalması sonucu büyük maddi gelirden oldu.




‘Çöpe gitti"


G.Saraylı bir yönetici bu konuyu kendisine sorduğumuzda “Parayı çöpe attık sayılır. Yaptığımız hiçbir sportif yatırımın karşılığını alamadık” diye konuşurken bu durumun yönetim içerisinde de çok eleştirildiğini söyledi. Öte yandan G.Saray’ın iki şirketi birleştirmek için Denizbank konsorsiyumundan aldığı 70 milyon doların 35 milyon dolarını kullandığı, geri kalan 35 milyon dolarla da kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yaydığı öğrenildi.


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