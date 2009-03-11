G.Saray'ın 52. UEFA sınavı

Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda ettikten sonra bu sezon UEFA Kupası'nda mücadelesini sürdüren Galatasaray, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı bu kulvarda, yarın Almanya'nın Hamburg ekibi ile 4. tur ilk maçına çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Bellinzona galibiyetleriyle başladığı, ardından grupta Olympiakos ve Benfica galibiyetleriyle büyük moral kazandığı UEFA Kupası yolculuğunda, Ukrayna'nın Metalist ekibine karşı ise 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Galatasaray, gruptaki son maçında Almanya'nın Hertha Berlin takımını deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamayı başardı.



"Cim Bom", 3. turda eşleştiği Fransız ekibi Bordeaux ile deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalıp, kendi sahasında da ecel terleri dökmesine rağmen Sabri'nin son dakika golüyle rakibini 4-3 yenerek tur atladı.



UEFA Kupası'nda son 16 takım arasına kalan Galatasaray, yarınki karşılaşmayla birlikte, bu kulvardaki 52. karşılaşmasına çıkacak.



UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1975-76 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 1. turda eşleşerek yapan Galatasaray, tarihinde toplam 51 kez bu kupada sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 14 beraberlik, 17 yenilgi aldı.



GALATASARAY FİNAL KOVALIYOR



Kulüpler düzeyinde Türk futbol tarihindeki en önemli başarıyı 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak elde eden Galatasaray, 9 yıl sonra yeniden final arıyor.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını 3. ön eleme turunda Steaua Bükreş'e elenerek yitiren ve taraftarında büyük bir düş kırıklığı yaratan Galatasaray, yeniden döndüğü UEFA Kupası'nda son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekmişti.



Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından geldiği UEFA Kupası'nda 3. turda Villarreal'e elenirken, 2005-2006 sezonunda ise daha 1. turda Norveç'in Tromsö takımına kaybederek "Tromsö faciası"nı yaşamaktan kurtulamadı.



Geçen sezon da UEFA Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, sergilediği futbolla eleştirilerin hedefi olmasına karşın gruplardan çıkmayı başarmış, ancak hafta başında görevden alınan teknik direktör Michael Skibbe'nin o zaman başında olduğu Bayer Leverkusen'e 0-0 ve 5-1'lik sonuçlarla elenmekten kurtulamamıştı.



Bu sezon yaptığı önemli transferlerle Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak UEFA Kupası finalinde yer alınacağı hedefini koyarak, sarı-kırmızılı taraftarlarda önemli bir beklenti yarattı.



Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası'nda bu sezon oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanıp, 1'ini yitirdi, 1'inde de berabere kaldı.

