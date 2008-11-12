G.Saray'dan erken veda



Baketbolda Galatasaray Cafe Crown, Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Buducnost'a deplasmanda 93-62 yenilerek elendi.





Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Karadağ'ın KK Buducnost Podgorica takımına 93-62 yenilerek kupaya veda etti.



Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yapılan maçta rakibi önünde ilk periyotu 19-15, 12. dakikayı da 23-16 önde geçen Galatasaray Cafe Crown, daha sonra üstünlüğünü rakibine kaptırdı.



Devreyi 48-31, 3. periyotu da 72-50 önde tamamlayan Karadağ ekibi, maçtan 93-62 galip ayrılarak, kupanın grup mücadelelerine katılmaya hak kazandı.



İstanbul'da yapılan ilk maçı, Galatasaray Cafe Crown 85-83 kazanmıştı.



Karşılaşmada evsahibi ekipte Micov, 17 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ve 5 top çalma, Gordiç, 16 sayı ve 4 asist, Dasiç de 16 sayı ve 3 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi olurlarken, Türk ekibinde ise Ziziç, 18 sayı ve 5 ribaunt, Milojeviç, 14 sayı ve 14 ribaunt, Hüseyin de 10 sayı ve 2 ribauntla oynamalarına karşın farklı skorlu yenilgiye engel olamadılar.

