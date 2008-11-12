T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray'dan erken veda

Baketbolda Galatasaray, Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Buducnost'a deplasmanda 93-62 yenilerek elendi.

12 Kasım 2008 02:00


Baketbolda Galatasaray Cafe Crown, Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Buducnost'a deplasmanda 93-62 yenilerek elendi.


Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Karadağ'ın KK Buducnost Podgorica takımına 93-62 yenilerek kupaya veda etti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yapılan maçta rakibi önünde ilk periyotu 19-15, 12. dakikayı da 23-16 önde geçen Galatasaray Cafe Crown, daha sonra üstünlüğünü rakibine kaptırdı.

Devreyi 48-31, 3. periyotu da 72-50 önde tamamlayan Karadağ ekibi, maçtan 93-62 galip ayrılarak, kupanın grup mücadelelerine katılmaya hak kazandı.

İstanbul'da yapılan ilk maçı, Galatasaray Cafe Crown 85-83 kazanmıştı.

Karşılaşmada evsahibi ekipte Micov, 17 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ve 5 top çalma, Gordiç, 16 sayı ve 4 asist, Dasiç de 16 sayı ve 3 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi olurlarken, Türk ekibinde ise Ziziç, 18 sayı ve 5 ribaunt, Milojeviç, 14 sayı ve 14 ribaunt, Hüseyin de 10 sayı ve 2 ribauntla oynamalarına karşın farklı skorlu yenilgiye engel olamadılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24