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Spor

G.Saray'dan dev transfer

Tempo24 özel haber! Galatasaray Bayan Basketbol takımı, bu sezon iddialı bir takım kurma yolunda dev bir adım atmak üzere...

29 Ekim 2008 02:00

Galatasaray Bayan Basketbol takımı, bu sezon iddialı bir takım kurma yolunda dev bir adım atmak üzere.

Galatasaray Bayan Basketbol takımı, bu sezon iddialı bir takım kurma yolunda dev bir adım atmak üzere. Tempo24'ün edindiği bilgilere göre WNBA takımlarından Seattle Storm'da forma giyen 1.75 boyundaki oyun kurucu Sue Bird sarı kırmızılı takımla anlaşmak üzere....

Sue Bird Kimdir?

Seattle Storm'da forma giyen 1.75 boyundaki oyun kurucu. Uconn'da olağanüstü bir kariyerin ardından WNBA'de de müthiş bir pasör olarak ün yapmış, bayan basketbolunun süper yıldızları arasına girmiştir.

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