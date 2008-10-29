G.Saray'dan dev transfer

Galatasaray Bayan Basketbol takımı, bu sezon iddialı bir takım kurma yolunda dev bir adım atmak üzere.



Galatasaray Bayan Basketbol takımı, bu sezon iddialı bir takım kurma yolunda dev bir adım atmak üzere. Tempo24'ün edindiği bilgilere göre WNBA takımlarından Seattle Storm'da forma giyen 1.75 boyundaki oyun kurucu Sue Bird sarı kırmızılı takımla anlaşmak üzere....



Sue Bird Kimdir?



Seattle Storm'da forma giyen 1.75 boyundaki oyun kurucu. Uconn'da olağanüstü bir kariyerin ardından WNBA'de de müthiş bir pasör olarak ün yapmış, bayan basketbolunun süper yıldızları arasına girmiştir.