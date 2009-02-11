G.Saray'daki 4 gerçek!

Aslan'a müjdeli haber

İşte G.Saray’ın düşüşünde etkili olan 4 önemli faktör

Kriz yerlileri vurdu



Baltalar bilenecek

Sarı kırmızılıların hızlı düşüşü inkar edilmek istense de, üzeri kapatılmaya çalışılsa da teknik direktör Michael Skibbe’nin takım üzerinde yeteri kadar otorite kuramaması, yabancı futbolcuların gereksiz kaprisleri ve Florya’da ödeme konusundaki çifte standart kötü tabloyu ortaya çıkardı.Alman teknik adamın futbolcularına karşı gerekli disiplini sağlayamaması, hoşgörülü olması oyuncu-teknik heyet mesafesini ortadan kaldırdı. Otorite boşluğu sonrası futbolcuların kaprisleri artık Florya’da Skibbe’nin etkisiyle görmezden gelinmeye, üzeri kapatılmaya başlandı.Denizlispor maçında önce kaptan Ayhan Akman, daha sonra Servet Çetin, Skibbe’ye herkesin gözü önünde akıl vermeye kalktı.Ödemeler arasındaki farklılık takım içindeki ipleri germiş durumda. Kapı gibi sözleşmeye imza atan G.Saray’ın yabancıları maç primlerini alırken, ekonomik kriz sarı kırmızılı takımın yükünü taşıyan yerli futbolcuları vurmuş durumda. Yabancı futbolculara tanınan ayrıcalık takımdaki arkadaşlığı da derinden yaraladı.Cassio Lincoln’ün özel fizyoterapisti Alves ile Türkiye’ye dönmesi, futbolcuları rahatsız etti. Bir de bunun üzerine takımın en formda ismi Milan Baros’un Sivas 4 Eylül Stadı’nın zeminini görmesi ve lig maçının ardından kupa rövanşında sakatlığını bahane ederek gitmemesi keyifleri kaçırdı. Florya’da futbolcuya dayalı düzen artık neredeyse tamamen hakim olmaya başladı.G.Saray Yönetimi alınan başarısız sonuçlar sonrası, hakemleri ve federasyonu suçlarken, takımdaki bütün sorunların farkında. Ancak, idareciler şu andaki problemlerin hepsini hasır altı yapıyor, inkar ediyor ve yabancı yıldızların kaprislerini görmezden geliyor.Başkan Adnan Polat ve G.Saray yöneticilerinin haftalardır yaptığı ’kart görmeyin’ uyarısına rağmen futbolcuların her maçta idarecilerin laflarını unutup sahada kızarması dahi bunu gözler önüne seriyor. Futbol komitesi, en büyük hedefleri olan UEFA Kupası’ndaki sonuca göre harekete geçecek. Olası bir başarısızlık halinde baltalar bilenecek.Bu arada Skibbe, dün Taksim’de UltrAslan Taraftar Grubu’nun ileri gelenleriyle bir araya geldi.Kaynak : Hürriyet