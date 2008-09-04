G.Saray'da sıcak gelişme

Galatasaray tarihi bir virajı dönmek üzere. Son 10 yılda Sportif A.Ş'nin şirket yapısı yüzünden her yıl 5-6 milyon dolar gelir kaybına uğrayan G.Saray, bozuk şirket yapısını yeniden organize etmek için resmen harekete geçti.



Sarı kırmızılı yöneticiler bu yüzden Sportif A.Ş ve Futbol A.Ş'yi birleştirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyorlardı. Ancak şirket birleşmesi için gereken nakit 60-70 milyon doların bulunamaması birleşmeyi engelliyordu. Daha önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan bu girişimler de nakit sıkıntısı yüzünden gerçekleşmemişti.



Adnan Polat yönetimi şirket birleşmesini sağlayacak nakit girdisi için Goldman Sachs International ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmaya göre G.Saray bu şirketi yeni yapılanmada aracı kurum olarak yetkilendirmiş durumda. Anlaşmaya göre G.Saray 100 milyon dolar kredi alacak ve bu kredinin 50 ile 70 milyon dolarını şirket birleşmesi için ayıracak. Şirketlerin birleşimi ile oluşacak olan yeni yapılanma ise "Galatasaray Grubu" olarak anılacak.



G.Saray Yönetimi'nin bu şirket birleşimini sağlamak için bu konuda genel kuruldan onay alması gerekiyor. Sarı kırmızılı yönetim şirket birleşimi için bütün gerekli koşulları sağladı ve 25 Ekim Cumartesi günü genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

