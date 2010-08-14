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Spor

G.Saray'da Nobre sesleri

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Mert Nobre'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Mert Nobre'yi kadrosuna katmak istediği ve Türk pasaportu taşıyan oyuncunun transferi için menajerler aracılığıyla devreye girdiği iddia edildi.

　　

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Beşiktaş'tan yıllık olarak aldığı 2.2 milyon avro sürekli tartışma konusu olan Nobre'nin Galatasaray'dan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık teklif aldığı buna çok sıcak baktığı ifade edildi.



30 yaşındaki golcü futbolcunun Beşiktaş ile iperini kopardıktan sonra Galatasaray'a imza atacağı da gelen haberler arasında.

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