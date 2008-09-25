G.Saray'da Kewell paniği



"Türkiye'de o kadar uzun süre oynamayı düşünmüyorum" diyen Harry Kewell Galatasaray'da paniğe yol açtı.



Bonservis parası ödenmeden alınan yıldız futbolcunun henüz yolun başında ayrılık sinyalleri vermesi üzerine yönetim, 2 yıllık anlaşmayı aynı şartlarda 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Sezon başında Liverpool'dan sıfır bonservis parasıyla alınan Kewell'la seneliği 2.2 milyon Avro'dan 2 yıllık anlaşma yapıldı.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Avustralyalı futbolcu, ilk olarak Kayseri'yle yapılan Süper Kupa maçında forma giydi ve ağları havalandırdı. Daha sonra ligin ilk maçı olan Denizlispor mücadelesinde de gol atan Kewell, Bellinzona karşılaşmasında da perdeyi açan isimdi. Kewell son olarak Kocaeli'de sahneye çıktı. Formuyla yönetimin yüzünü güldüren ve taraftarın sevgilisi olan Kewell belki de Hagi'den sonra ilk kez böylesine bir heyecanı uyandırıyordu.



Sezon başında Roma ve Porstmouth gibi takımların istemesine karşın G.Saray'ı tercih eden 30 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası bazı Premier Lig ekiplerinin listesine girmesi, huzursuzluk yaratırken önümüzdeki günlerde futbol şube sorumluları konuyla ilgili temaslara başlayacaklar. Bu gelişmenin ardından Kewell'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.



Statüye göre 30 yaşını aşan bir futbolcuyla 3 yıllık bir anlaşma yapılması durumunda futbolcunun serbest kalması 2 yıl oynamasına bağlı...



Bu süre sonunda oyuncunun yıllık alacağı ücreti kulübe ödemesi serbest kalması anlamına geliyor. Diğer taraftan Kewell'ın 2 yıldan önce ayrılmak istemesi durumunda kulübün belirleyeceği bonservisi getirmesi gerekiyor. Bu rakamın şimdilik 5 milyon Paund (6.5 milyon Avro) olduğu dile getiriliyor.

