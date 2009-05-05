G.Saray'da iki senaryo!



Galatasaray'da yıldızlar topluluğu kadronun kaderini, ligde kalan 4 hafta çizecek. Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşan ve Avrupa Ligi'ne gidememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon için iki farklı planlama yapılıyor. İlk plan, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı edilirse işleyecek. Bu durumda gönderilmesi kararlaştırılan isimlerle yollar ayrılacak ve 31 kişilik kadro 20 kişiye inecek. Ardından beş yeni transferle sözleşme imzalanacak.



İkinci senaryo ise Avrupa Kupaları'nın ıskalanması durumunda işlerlik kazanacak. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönüp 15 milyon euro gelirden mahrum kalan Galatasaray'da Avrupa'da final hedefiyle kurulan yıldızlar topluluğu kadroda hem operasyon hem maliyet kısıtlaması yapılacak. Operasyonel maliyeti 25 milyon euro'yu aşan kadrodaki yıllık kazancı 1.5 milyon euro'nun üzerindeki isimlerle yeniden masaya oturulacak ve futbolculardan indirim istenecek.



AVRUPA OLMADAN ASLA!



Yönetim, lig maçlarının yayın hakkı için 10 milyon euro, Ali Sami Yen'deki kombinelerden 5 milyon euro gelir öngörüyor. Sponsorluk gelirleriyle birlikte kulübün kasasına ancak 20 milyon euro gireceği hesaplanıyor.



Avrupa Kupaları ıskalanırsa profesyonel futbol takımının yeni transfer yapılmadan bile en az 10 milyon euro açık vereceğini hesaplayan sarı-kırmızılı kurmaylar, futbolculara da dört maçın tüm takımın kaderini belirleyeceğini ifade ettiler.









