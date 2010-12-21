G.Saray'da Arda Turan'ınkaptanlığı tartışılıyor

T24 - Arda Turan'ın bir restoran açılışında karşılaştığı Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ile girdiği diyalog sonrası, sarı-kırmızılı yönetim içinde Arda'nın kaptanlığı tartışılmaya başlandı.

Tüm bir sezonu onlarca sorun ve tartışma içinde yürüten Galatasaray'da yeni bir kavga daha patlak verdi. Son olayın kahramanı ise kaptan Arda Turan...

Arda'nın gece kız arkadaşı Sinem Kobal ile gittiği restoran açılışında Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım ile karşılaşması ve bu karşılaşmada Yıldırım'ın, Arda'ya "Ulen Arda Sen de mi buradasın?'' diye hitap etmesi sarı kırmızılı camiada yeni bir tartışma yarattı.

Arda'nın Galatasaray kaptanı olarak F.Bahçe başkanının bu sözlerine muhatap olması en başta başkan Adnan Polat ve yöneticileri üzdü. Olayı duyan başkan Polat'ın hem Arda'ya hem de başkan Aziz Yıldırım'a kızgın olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada "Arda'nın kaptanlığından memnunum. Bundan böyle Arda'yı magazin haberlerinde, açılış törenlerinde göremeyeceksiniz" diye konuşan başkan Adnan Polat'ın, Arda Turan'ın yine bir restoran açılışında magazin malzemesi olmasına çok sinirlendiği öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticilerin de Arda'nın yaşadığı bu olaydan üzüntü duydukları ve içlerinde bazılarının Arda'nın kaptanlığının alınması gerektiği görüşünü oldukları öğrenildi.

Ligin ilk yarısının büyük bir bölümünü sakatlığı yüzünden futbol oynamadan geçiren Arda Turan son olarak Konyaspor maçına götürülmemiş ve daha sonra yapılan açıklamada Arda'nın dinlendirilmesi amacıyla Konya'ya götürülmediği belirtilmişti. Ancak Konya'ya maça gitmeyen Arda'nın maç günü bir Galatasaray üyesinin nikah törenine katıldığı ve nikah şahidi olduğu ortaya çıktı. Ardından Aziz Yıldırım ile karşılaştığı olay Arda'nın kaptanlığı hakkında yapılan tartışmaların yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

