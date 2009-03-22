G.Saray'a Kolej darbesi



Beko Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Cafe Crown, lig sonuncusu Casa Ted Kolejlilere 63-74 mağlup olarak büyük şok yaşadı.





Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Galatasaray Cafe Crown, ligin son sırasında bulunan CASA TED Ankara Kolejliler'e 74-63 yenilerek sürpriz bir sonuç aldı.



Galatasaray Cafe Crown'un kötü savunma yaptığı ilk periyotta 3 sayılık atışlarda yüksek yüzde yakalayan CASA TED Ankara Kolejliler, pota altında Önder ve Hansen ile dışarda da Strickland-Caner ikilisiyle etkili oldu. Rakibinin hücumdaki konsantrasyon eksikliğini iyi değerlendiren Ankara ekibi, çeyreğin son dakikasında 15 sayılık üstünlük (25-10) yakalarken, 1. periyodu da 25-12 önde geçti.



2. periyoda alan savunmasıyla başlayan konuk ekip, Quan ile 3 sayılık basketlerle farkı daha da açtı. Bu oyuncunun dışardan bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 23 sayıya (35-12) çıkaran Ankara takımı, 7 dakikada ise rakibinin istekli basketbolu karşısında farkı koruyamadı. Cüneyt ve Hüseyin'in önderliğinde savunma direncini arttıran ve rakibin savunmasını 3 sayılık basketlerle delmeye başlayan Galatasaray Cafe Crown, kalan 7 dakikada ise sadece 5 sayıya izin verdi. Hosley ile de skorer oyun sergileyen ev sahibi takım, farkı giderek kapadı ve ilk yarı 40-35 CASA TED Ankara Kolejliler'in üstünlüğüyle sona erdi.



İlk yarının son bölümünde yakaladığı ivmeyi ikinci yarıya taşıyan Galatasaray Cafe Crown, Tolliver'in basketleriyle oyunda dengeyi sağladı. Sarı-kırmızılı takım, Polat'ın 3 sayılık basketiyle 28. dakikada 47-46 ile ilk kez öne geçerken, 3. çeyrek ise 48-48 beraberlikle geçildi.



Mücadelenin son periyodunda alan savunması karşısında pota altına topu indiremeyen ve zorlama dış atışlarla sayı bulmaya çalışan Galatasaray Cafe Crown üst üste hücumlardan boş dönünce tekrar geriye düştü. Önder ile 2 üçlük bulan konuk ekip, son periyotta giderek farkı açtı ve karşılaşmayı 11 sayı farkla 74-63 kazandı.



Sarı-kırmızılı takım, 28 üçlükten 9'unu sayıya çevirerek yüzde 32 ile düşük bir yüzde yakaladı.



Galatasaray Cafe Crown bu sonuçla ligdeki son 4 maçındaki 3. yenilgisini alırken, bu karşılaşmaya kadar sadece tek galibiyeti bulunan CASA TED Ankara Kolejliler ise rakibini mağlup ederek ligdeki 2. galibiyetini elde etme başarısı gösterdi.



Maçın son dakikalarında sarı-kırmızılı taraftarlar, ''Murat hoca'', ''Murat Özyer'' ve ''Hoca istifa'' şeklinde tezahüratlarla sürpriz yenilgiye tepki gösterdiler.



Taraftarlar, ayrıca Galatasaray Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Ahmet Dedehayır'a da takımın performansını şikayet ettiler. Dedehayır, bazı taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, ''Oyuncular oynamıyorsa biz ne yapalım. Ceza kesemezsin ki'' şeklinde yanıt verdi.



GALATASARAY CAFE CROWN: 63 - CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 74

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, İsmail Aydın xxx, Özlem Yalman xxx

Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt xx 12, Graves x 4, Altay x, Milojevic x, Tolliver xx 15, Hüseyin xxx 12, Hosley xx 13, Polat x 3, Atkins x 4

CASA TED Ankara Kolejliler: Strickland xxx 21, Polat xx 2, Caner Alper Özcan xx 2, Önder xxx 16, Hansen xx 9, Özgür x, Prowell xx 11, Caner Erdeniz xx 5, Caner Öner xx 8

1. Periyot: 12-25

Devre: 35-40

3. Periyot: 48-48



