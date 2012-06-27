G.Saray'a İngiliz rakip!

2012-2013 sezonunu 4 Temmuz'da açacak olan Galatasaray, ay sonunda Endonezya'da 4'lü turnuvaya katılacak.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenecek Java Kupası'na, temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz kulübü Everton'un yanı sıra Endonezya ve Malezya'dan birer takım katılacak.
26-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvada karşılaşmalar, Jakarta şehrindeki 88 bin kapasiteli Gelora Bung Karno Stadı'nda oynanacak.
Java Kupası'nda Galatasaray'ın ilk rakibi Everton olacak. İki takım, 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 17:00'de karşı karşıya gelecek.