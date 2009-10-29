G.Saray, zorlanarak

GALATASARAY: 2 - BUCASPOR: 1

Maçtan dakikalar

İkinci yarı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası play off maçında Bank Asya 1.Lig takımlarından Bucaspor’u 2-1 yenerek tur atladı.Galatasaray'ın gollerini 17. dakikada Kewell ve 32. dakikada Arda atarken 34. dakikada Galatasaraylı Elano, ceza sahasına girmek üzereyken Sercan'ı ayağından tutarak düşürünce, hakem Abdulah Yılmaz'dan direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.78. dakikada Bucaspor'da kazanılan penaltı vuruşunu Mehmet auta gönderdi.86. dakikada Bucaspor'un golü Kenan'ın ayağından geldiHafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı aldığı yenilgiyle büyük moral bozukluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Rijkaard, bazı önemli oyuncularını Bucaspor maçının kadrosuna alma gereği duymadı.Hollandalı teknik adam, kaleyi bu sezon ilk kez Aykut'a teslim edip, sakatlıktan dönen Linderoth ile Emre Güngör'ü ilk 11'de sahaya sürerken, Baros'un sakatlığına rağmen Nonda'ya yedekler arasında yer verdi.Galatasaray'da üst üste yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımdan uzun süre uzak kalan isimlerden Tobias Linderoth ve Emre Güngör, Bucaspor maçına ilk 11'de çıkma fırsatı buldular.Ali Sami YenAbdullah Yılmaz, Serdar Diyadin, Mehmet MetinAykut, Uğur, Emre Güngör, Mehmet Topal, Caner, Barış, Linderoth (Dk. 64 Gökhan ), Aydın, Elano, Arda (Dk. 36 Ayhan ), Kewell (Dk. 78 Nonda )Cenk , Serkan, Erman, Veli , Ramazan , Kenan , Bekir (Dk. 71 Yunus), Yılmaz (Dk. 64 Berkay ), Muhammet (Dk. 46 Erkan ), Sercan , MehmetDk. 17 Kewell, Dk. 32 Arda (Galatasaray), Dk. 86 Kenan (Bucaspor)Dk. 34 Elano (Galatasaray)Dk. 64 Caner, Dk. 66 Kewell (Galatasaray)10. dakikada Arda ile yaptığı duvar pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Uğur'un pasında, Elano'nun gelişine yaptığı plase vuruş sonrası top üsten az farkla auta çıktı.17. dakikada Galatasaray, Bucaspor karşısında 1-0 öne geçti. Arda'nın pasında topu önüne alan Kewell'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Cenk'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-032. dakikada Galatasaray, Bucaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Kewell'ın ortaladığı meşin yuvarlağı kontrol eden Arda, ilk goldekine benzer bir şekilde, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla top ağlara gönderdi: 2-034. dakikada Galatasaraylı Elano, ceza sahasına girmek üzereyken Sercan'ı ayağından tutarak düşürünce, hakem Abdulah Yılmaz'dan direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde sonlandı.62. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde oluşan karambolde, sağ çaprazda topla buluşan Serkan'ın şutu sonrası meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyuna döndü ve Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.76. dakikada Aydın'ın pasıyla sol çaprazda hareketlenen Kewell'ın ceza sahası içinden müsait durumda yaptığı sert vuruşta, top yandan az farkla auta çıktı.78. dakikada ceza sahası içinde Emre Güngör'ün müdahalesi sonrası Yunus yerde kalırken, hakem Abdullah Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet, topu üstten auta atarak, takımını golden etti.86. dakikada Bucaspor, Galatasaray karşısında farkı 1'e indirdi. Sağdan Yunus'un ceza sahasına ortaladığı topu, kale önünde Kenan yerden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, grup maçlarına katılmaya hak kazandı.