G.Saray yönetimi topu Hagi'ye attı

T24 - Galatasaray'da Manisaspor maçından sonra yaşanan olaylar sonrasında Yönetim Kurulu bugün toplandı.

2 saat süren Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Mehmet Helvacı açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Helvacı'nın açıklamaları: "Dün akşam olanları biliyorsunuz. Onun üstüne bnu toplantıyı yaptık. Haftaya salı günü yapılacak toplantının konusunu hazırladık. Görevimizin başındayız. Herhangi bir istifa yok. Şu anda bir karar almaya da gerek yok. Toplantılarımızı salı günü yaparız. Yarın bayram diye bugün yaptık. Toplantının bugün olmasının başka bir nedeni yok. Yönetimde bir deprem veya çatırdama yok. Müsait olan herkes toplantı geldi. Galatasaray'da Yönetim Kurulu tüzük çerçevesinde hareket eder. Bu toplantı başkanın yokluğunda yapılan ilk toplantı değil. Medyada çıkan yorumların çoğu yalan. Teknik ekipten bir rapor alacağız. Karar vermek için buna ihtiyacımız var. Yönetim Kurulu'nda herkes aynı fikirde olacak diye bir şey yok. Herkes görüşünü sunar, sonunda da kesin kararlar alınır. Ben her ne yapıyorsam Galatasaray'ın menfaatleri için yapıyorum. Her yerde her zaman söylüyoum. Takımın menfaatleri benden üstündür. Her zaman yaptım, yine yaparım. Biz şu anda görevimizin başındayız ve her zaman da öyle olacağız. Adnan Polat Galatasaray'ın başkanıdır, kimsenin başkanla sorunu olamaz. Bizim için önemli olan Hagi'nin bize vereceği rapordur.