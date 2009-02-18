G.Saray yenilirse Skibbe gider

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Tanju Çolak, "Sarı kırmızılı futbolcular Avrupa'da bir başka oynuyor. Bu akşam da Girondins de Bordeaux karşısında rövanş için istedikleri sonucu alacaklarına inanıyorum" dedi.



Çolak, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Fatma Güldemet Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Bilici, Çukurova Belediye Başkan Adayı Nevzat Ardıç ve kalabalık partili grubuyla kentin ana cadde ve bulvarlarında seçim çalışmalarına destek verdi.



Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın bu akşam UEFA Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Girondins De Bordeaux takımıyla karşılaşacağını anımsatarak, sarı kırmızılı takımın bu maçı kazanacağına emin olduğunu söyledi.



Galatasaray'ın Turkcell Süper Lig'de durumunun iyi olmadığını vurgulayan Çolak, şunları söyledi:



"Galatasaray ligde iyi durumda değil ama sarı-kırmızılı futbolcular Avrupa'da bir başka oynuyor. Bu akşam da rövanş için istedikleri sonucu alacaklarına inanıyorum. Galatasaray'ın Avrupa'daki tecrübesi ve kalitesiyle iyi işler yapacağına inanıyorum."



Çolak, Galatasaray'ın bugün Bordeaux karşısında kötü sonuç alması halinde ise, "Eğer bugün Galatasaray yenilirse teknik direktör Skibbe gider. Çünkü Skibbe Galatasaray'ı iyi yönetemiyor, küçük geliyor" dedi.



Bu arada, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Fatma Güldemet Sarı, ünlü futbolcunun seçim çalışmalarına büyük renk kattığını, halkın Çolak ve adaylarına çok sıcak ilgi gösterdiğini kaydederek, Çukurovalılar'a seçim sürecinde sürprizlerin devam edeceğini bildirdi.

