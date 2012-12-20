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Spor

G.Saray ve F.Bahçe'nin Avrupa'daki rakipleri bugün belli oluyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak

20 Aralık 2012 09:48

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde eşleşmeler, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 9 ülkeden toplam 16 takımın katılacağı kura çekimi, bugün TSİ 12.30’da başlayacak.

Statüye göre grup liderleri, bu turda ilk maçlarını deplasmanda oynayacak. Aynı gruptan çıkan veya aynı ülke federasyonuna bağlı ekipler birbirleriyle eşleşemeyecek. Çeyrek finale kalma mücadelesi anlamına gelen son 16, çift maçlı eleme usulüyle oynanacak. İlk maçlar 12-13 ve 19-20 Şubat, rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain (Fransa), Schalke 04 (Almanya), Malaga (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya) ve Manchester United (İngiltere) kura çekimine seri başı olarak katılacak.


Galatasaray’ın muhtemel rakipleri


Galatasaray, statü gereği aynı gruptan çıkan İngiltere’nin Manchester United ile eşleşemeyecek.
Kuraya ikinci torbadan girecek sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında Paris Saint Germain (Fransa), Schalke 04, Borussia Dortmund, Bayern Münih (Almanya), Barcelona, Malaga (İspanya) ve Juventus (İtalya) yer alıyor.

Çeyrek final kuraları, 15 Mart’ta çekilecek. Şampiyonlar Ligi’nin final maçıysa 25 Mayıs’ta İngiltere’de Wembley Stadı’nda oynanacak.

 

Fenerbahçe'nin rakibi  de belli oluyor

 

UEFA Avrupa Ligi’ni 13 puanla lider tamamlayarak ikinci tura yükselen Fenerbahçe’nin rakipleri de yine İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 15.00’de yapılacak kura çekimi sonunda belli olacak.

12 grupta başarılı olan 2’şer takımın ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek 8 takımın bulunacağı kura çekiminde, Fenerbahçe seribaşı olarak yer alacak.

Çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak 2. tur maçlarında, Fenerbahçe’nin de aralarında bulunduğu seri başı takımlar, ilk maçlarını deplasmanda oynayacak. Aynı gruptan yükselen veya aynı ülke federasyonuna bağlı takımlar birbirleriyle eşleşemeyecek.

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ise şöyle:

Şampiyonlar Ligi’nden gelenler: Dinamo Kiev (Ukrayna), Zenit (Rusya), Ajax (Hollanda), Bate Borisov (Belarus) UEFA Avrupa Ligi’nden gelenler: Anzhi (Rusya), Atletico Madrid (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Stuttgart (Almanya), Napoli (İtalya), Basel (İsviçre), Inter (İtalya), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti), Tottenham (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Levante (İspanya)

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