G.Saray Sabri'yi neden gözden çıkardı?

Galatasaray’ın teknik patronu Prandelli görüntülerini izlediği Eskişehirsporlu Tarık Çamdal’ı beğendi. Yöneticilerden genç yıldızın transfer edilmesini isteyen İtalyan hocanın daha sonra Sabri Sarıoğlu ve Emmanuel Eboue’yi gözden çıkardığı belirlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli’nin, sağ bek pozisyonda görev yapan kaptan Sabri Sarıoğlu ve Emmanuel Eboue’yi bir kalemde silmesinin perde arkasında Tarık Çamdal’ın bulunduğu ortaya çıktı.

Nevzat Dizdar'ın Milliyet'teki haberine göre, Sarı-kırmızılı kulüple iki yıllık resmi sözleşme imzaladıktan hemen sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’ne kapanan İtalyan çalıştırıcı, Eskişehirspor forması giyen yetenekli oyuncunun maç görüntülerini özel olarak izledi. Prandelli, kırmızı-siyahlı kulüple olan sözleşmesini devre arasında 2018 yılına kadar uzatan 23 yaşındaki Tarık’ı beğenerek, sarı-kırmızılı yönetimden transfer edilmesini istedi.

Yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Tarık Çamdal’ı alabilirsek sağ bek pozisyonunda oynayan Sabri ve Eboue gidebilir” diyen İtalyan teknik adam daha sonra her iki oyuncusunu da Avusturya kampı kadrosunun dışında bıraktı. Beklentilere yanıt veremeyen Salih Dursun’un, Olcan Adın transferi sırasında Trabzonspor’a iki yıllığına kiralanmasına rağmen Sabri ve Eboue’yi gözden çıkaran Prandelli’nin, Tarık Çamdal için ısrarlı olduğu ifade edildi.

Eskişehirspor ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Tarık’ın ise özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’da oynamak istediği kaydedildi. Ara transferde Cim-Bom’la el sıkışan milli futbolcu, kulüplerin bonservis bedelinde anlaşma sağlayamaması üzerine Eskişehirspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.