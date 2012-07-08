G.Saray, Melo için Juve ile anlaştı!

İtalyan basınının güçlü kalelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Felipe Melo'nun transferi için Juventus ile 8 milyon euroya anlaştığını duyurdu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak'ın "Melo transferinde sorun yok" açıklamasının ardından transferin resmi olarak ne zaman açıklanacağı ve sözleşme detayları büyük bir merak konusu olmaya başlarken; günün iddialı haberi İtalyan La Gazzetta dello Sport'tan geldi.

Gazetede yer alan habere göre, Galatasaray Felipe Melo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus ile anlaşmaya vardı.

Asamoah, Isla ve Pogba gibi genç oyuncuları transfer ederek kadrosunda revizyona gitmeye çalışan Juve'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Felipe Melo için Galatasaray ile uzun zamandır pazarlıklara devam ettiği biliniyordu.

İtalyan basının haberine göre Juventus Galatasaray'a son olarak 8 milyon euroya 'evet' dediği belirtildi. Galatasaray'ın da bu teklifi kabul ettiği, Brezilyalı yıldız ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya çalıştığı ve orta yol bulunduğunda transferin açıklanacağı ifade ediliyor.

Felipe Melo ile yıllık 2.9 milyon euro garanti ve maç başına da 20 bin euro ücret karşılığında el sıkışan Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Avusturya kampına götürmesi bekleniyor.

Felipe Melo geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 36 maçta 12 gol kaydederek takımın 18. şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynamıştı.