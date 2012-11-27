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Spor

G.Saray maçı öncesi Antep'te boykot

Alacaklarını tahsil edemeyen Gaziantepsporlu futbolcular antremana çıkmama kararı aldı

27 Kasım 2012 15:06

Ödeme yapılmadığı için boykot kararı alan Gaziantepsporlu futbolcular gerekirse hafta sonu yapılacak Galatasaray maçına çıkmayacaklarını açıkladı.
 
8 aydır kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını açıklayan Gaziantepsporlu futbolcular, Galatasaray maçı öncesinde boykot kararı aldı.

8 aydır tek kuruş ödeme yapılmadığını dile getiren Serdar Kurtuluş, futbolcular adına yaptığı açıklamada "8 aydır tek kuruş dahi ödenmiyor. Bugüne kadar takımın menfaati için sustuk ama artık idare edemeyeceğiz" dedi.

Teknik Direktörleri Hikmet Karaman ile de görüştüklerini ve destek aldıklarını dile getiren Kurtuluş, "Kararımıza saygılı olduğunu söyledi. Paramız ödenmezse Galatasaray maçına kadar antrenmana çıkmayacağız. Gerekirse Galatasaray maçında da gereken boykotu yapacağız" diye konuştu.

Şu an 15 puanı bulunan Gaziantep 4 galibiyet 3 beraberlik ve 6 malubiyet ile ligde 13. sırada yer alıyor.

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