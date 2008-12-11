G.Saray ile Gençler 75. kez



Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında karşılaşacak iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Galatasaray'ın 39-19 üstünlüğü bulunuyor.





Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 75. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında şimdiye dek yapılan 74 maçta, sarı-kırmızılılar 39, kırmızı-siyahlılar ise 19 galibiyet elde etti. Taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın toplam 125 golüne, Gençlerbirliği 79 golle yanıt verdi.



Geçen sezon yapılan maçları Galatasaray, İstanbul'da 3-2, Ankara'da da 1-0'lık skorlarla kazandı.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Başkentteki 37 lig maçında Galatasaray 16, Gençlerbirliği 14 galibiyet alırken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 53 gol atarken, Gençlerbirliği ise buna 46 golle karşılık verdi.



GALATASARAY SON 5 MAÇI DA KAZANDI

İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçı da Galatasaray kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonunun ilk yarısında 2-1 yenildiği başkent temsilcisiyle daha sonra yaptığı 5 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.



Sarı-kırmızılılar ayrıca, 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962 ve 2000-2001'de de 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.



GALATASARAY ANKARA'YA GİTTİ

Turkcell Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara'ya gitti.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları düzelip idmanlara takımla birlikte çalışmaya başlayan Ümit ve Linderoth ile sakatlığı nedeniyle kontrol olmak için ülkesine giden Kewell kadroda yer almadı.



Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda basın ve taraftarlara kapalı olarak yapacağı idman ile tamamlayacak.



Galatasaray'da, Gençlerbirliği maçında kart cezası nedeniyle oynayamayacak olan Ayhan, yarın saat 12.00'de Ankamall AVM'deki Galatasaray Store'da taraftarlarla biraraya gelerek imza dağıtacak.

