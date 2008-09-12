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G.Saray ile Antalyaspor'un 27. randevusu

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte, ligde 27. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-83 sezonunda başlarken, Galatasaray, rakibini iç

12 Eylül 2008 03:00

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın  yapacakları maçla birlikte, ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.  İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-83 sezonunda başlarken,  Galatasaray, rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda da 1-0 yenmişti.

Tarafların ligde şimdiye dek yaptığı 26 lig maçının 19'unu Galatasaray,  3'ünü Antalyaspor kazanırken, 4 karşılaşmada da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların genel toplamda attıkları 52 gole karşılık,  kırmızı-beyazlılar 19 gol kaydetti.

arrow Aslan galibiyete odaklandı

 İki takım arasında 2006-2007 sezonunda yapılan maçlarda Galatasaray  deplasmanda 1-0 kazanmış, İstanbul'daki maç ise 1-1 tamamlanmıştı.
         
İki takımın İstanbul'da yaptığı 13 maçta, Galatasaray'ın rakibine  galibiyet sayısında 9-3 üstünlüğü bulunuyor.   Cim Bom, Antalya'da hiç yenilmediği Antalyaspor'a sahasında ise 1984-85 sezonunda 2-1, 1994-95 sezonunda 3-0, 1995-96 sezonunda ise 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

İstanbul'da iki takım bugüne dek sadece son randevuda berabere kalırken, Galatasaray'ın 25 golüne, Antalya ekibi 13 golle karşılık verdi.
               
Galatasaray ve Antalyaspor arasında İstanbul'da yapılan lig maçları ve sonuçları şöyle:
        
         Sezon    Sonuç
         -------   -----
         1982-83   2 - 0
         1983-84   2 - 1
         1984-85   1 - 2
         1986-87   4 - 0
         1994-95   0 - 3
         1995-96   1 - 2
         1996-97   3 - 1
         1997-98   2 - 1
         1998-99   3 - 1
         1999-00   2 - 0
         2000-01   2 - 0
         2001-02   2 - 1
         2006-07   1 - 1

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