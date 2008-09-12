G.Saray ile Antalyaspor'un 27. randevusu

Aslan galibiyete odaklandı Aslan galibiyete odaklandı

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte, ligde 27. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-83 sezonunda başlarken, Galatasaray, rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda da 1-0 yenmişti.Tarafların ligde şimdiye dek yaptığı 26 lig maçının 19'unu Galatasaray, 3'ünü Antalyaspor kazanırken, 4 karşılaşmada da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların genel toplamda attıkları 52 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 19 gol kaydetti.İki takım arasında 2006-2007 sezonunda yapılan maçlarda Galatasaray deplasmanda 1-0 kazanmış, İstanbul'daki maç ise 1-1 tamamlanmıştı.İki takımın İstanbul'da yaptığı 13 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 9-3 üstünlüğü bulunuyor. Cim Bom, Antalya'da hiç yenilmediği Antalyaspor'a sahasında ise 1984-85 sezonunda 2-1, 1994-95 sezonunda 3-0, 1995-96 sezonunda ise 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.İstanbul'da iki takım bugüne dek sadece son randevuda berabere kalırken, Galatasaray'ın 25 golüne, Antalya ekibi 13 golle karşılık verdi.Sezon Sonuç------- -----1982-83 2 - 01983-84 2 - 11984-85 1 - 21986-87 4 - 01994-95 0 - 31995-96 1 - 21996-97 3 - 11997-98 2 - 11998-99 3 - 11999-00 2 - 02000-01 2 - 02001-02 2 - 12006-07 1 - 1