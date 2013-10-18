'G.Saray iflas etti' iddiasına yöneticilerden yanıt geldi

Galatasaray Kulübü'nün borçlarının arttığı iddiası kulislerde konuşulmaya başlandı. Yönetim kurulu, ‘iflas ediyor’ haberlerini art niyetli olarak nitelendirdi.



Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Başkan Ünal Aysal’ın 2011 Mayıs ayında başkanlık koltuğuna oturduğu tarihte sarı-kırmızılı kulübün borç alacak farkı tam 328 milyon dolar idi. Ve Aysal döneminde Eylül 2013 sonu itibari ile borç alacak farkı 3’te bir azaldı. Eylül sonu itibariyle Galatasaray’ın borcu 240 milyon dolara düştü.

Kimse endişe etmesin

Başkan Ünal Aysal ve Yönetim Kurulu’nun borç alacak farkını Mart 2014 tarihine kadar 70 milyon dolar daha düşürmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Yöneticiler, camia içinde çıkartılan “Galatasaray iflas ediyor” söylentilerinde ise kasıt aradıklarını belirtip, “Galatasaray ödemelerini 2.5 senedir düzenli yapıyor. Mali disiplin içindeyiz. UEFA tarafından bilançomuz 3 ayda bir kontrol edilmektedir. Ve en ufak bir mali risk taşımamaktadır. Kimse bir endişe duymasın. Bu söylentiler kasıtlı bir şekilde SPK’ya yapmış olduğumuz Sermaye artırımı başvurusuna mani olmaya ve durdurmaya yönelik bir çalışmadır” yorumunda bulundular.

Ben söylemedim

Sarı-kırmızılıların iflas ettiğini kamuyu ile paylaştığı iddia edilen eski yönetici Semih Haznedaroğlu, kendisinin böyle bir açıklama yapmadığını dile getirdi.

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