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Spor

G.Saray galibiyet peşinde

Galatasaray kendi sahasında bugün saat 19.00'da Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

17 Ocak 2009 02:00


Fortis Türkiye Kupası B grubu maçında Galatasaray kendi sahasında bugün saat 19.00'da Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki 4. ve son maçında bugün İstanbul'da Malatyaspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.

Gruptaki diğer maçta ise Altay ile Ankaraspor, Alsancak Stadı'nda bugün aynı saatte karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, grupta yaptığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası 7 puan toplarken, Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Malatyaspor'un ise 3 maç sonrasında puanı bulunmuyor.

''Cim Bom'', yarınki maçta beraberlik halinde dahi ilk 2 sırada yer alarak, çeyrek finale çıkacak. Sarı-kırmızılılar, hiçbir iddiası bulunmayan renktaşına yenilmesi durumunda ise gruptan çıkabilmek için Altay-Ankaraspor maçının sonucunu bekleyecek.

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