G.Saray-F.Bahçe derbisinde ilk gole dikkat!





Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda ligde yapılan derbilerde ilk golü atan taraf maçı çok zor kaybediyor.



Ezeli rakiplerin 15 yılı kapsayan son 29 lig maçında ilk golü atan taraf, karşılaşmadan en kötü olasılıkla beraberlikle ayrılırken, sadece 1 kez, o da bu sezon Kadıköy'deki son randevuda yenilgi yüzü gördü.



İki takım arasında ligde ilk golü atan taraf bu sezon öncesinde en son, 12 Mart 1994 tarihinde Mecidiyeköy'deki maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. 29. dakikada Kemalettin Şentürk'ün attığı golle öne geçen Fenerbahçe, 38. dakikada Tugay Kerimoğlu ve 87. dakikada Hakan Şükür'ün gollerine engel olamadı ve maçı 2-1 yitirdi.



Bu karşılaşmadan sonra ezeli rakipler arasında ligde yapılan 28 maçta da ilk golü atan taraf, en kötü olasılıkla müsabakadan beraberlikle ayrılırken, bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan 29. maçta bu istatistik bozuldu ve 2. dakikada Lincoln ile öne geçen Galatasaray, maçtan 4-1 mağlup ayrıldı.

