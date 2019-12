G.Saray, Fatma Nine'yi yine üzdü

T24 - Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı 105 yaşındaki Fatma Nine, geçtiğimiz ay Ali Sami Yen'deki Galatasaray Ankaragücü maçına tanıklık etmiş ve Galatasaray o maçı 4-2 kaybetmişti. Dün Trabzon'da oynanan Trabzonspor Galatasaray maçını da izlemek için Avni Aker Stadı'na gelen Fatma Nine stattan yine üzgün ayrıldı.





Galatasaray bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını çok üzerken, en çok da Fatma Nine'yi etkiledi. Sarı kırmızılı kulüple yaşıt olan Fatma Nine Spor Toto Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan Galatasaray Ankaragücü maçını G.Saray Başkanı Adnan Polat'ın özel daveti ile izlemişti. Ancak G.Saray'ın aldığı 4-2'lik mağlubiyet en çok Fatma Nine'yi üzdü.

Fatma Nine, dün akşam Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçı izlemek için Artvin'den geldi. Ancak Galatasaray'ın aldığı 2-0'lık mağlubiyet Fatma Nine'yi üzdü.



Kaçan golde heyecanlandı

Fatma Nine bu kez Trabzonspor’un davetlisi olarak Avni Aker Stadı’ndaydı. Takımın başında yeni bir teknik direktör vardı ve 105'lik nine Hagi ile bu maçın kazanılacağını düşünüyordu. Ancak, düşündüğü yine olmadı. Pino’nun kaçırdığı golde heyecanlandı, Trabzonsporlu Umut’un iki golüyle adeta yıkıldı. G.Saray, tarihinin en kötü dönemlerini geçiriyor, taraftarını kahrediyor. Ancak görünen o ki üzülenlerin başında 105 yaşındaki Fatma Nine geliyor.



Adnan Sezgin “Hoşgeldin” dedi, Polat yakından ilgilendi

Trabzonspor Kulübü’nün daveti üzerine Trabzon’a gelerek karşılaşmayı oğlu Ziver Çolak ile birlikte takip eden Fatma Nine’ye G.Saray Sportif Direktörü Adnan Sezgin, “Hoşgeldin” dedi. Artvin’in Şavşat İlçesi’nin Çukur Köyü’nde oturan en yaşlı G.Saray taraftarı Fatma Çolak’la Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da bir süre görüştü.