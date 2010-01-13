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Spor

G.Saray, Evertonlı Neill'i istiyor

Everton, defans oyuncuları Lucas Neill için Galatasaray'ın yaptığı 750 bin Sterlinlik teklifi düşündüklerini bildirdi.

13 Ocak 2010 02:00

T24 - İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da yönetim, defans oyuncuları Lucas Neill için Galatasaray'ın yaptığı 750 bin Sterlinlik teklifi düşündüklerini bildirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan habere göre, Galatasaray, savunma oyuncusu Lucas Neill için Avustralyalı futbolcunun kulübü Everton'a 750 bin Sterlinlik teklif götürdü.

West Ham United ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçen 31 yaşındaki Neill, geçen yıl Eylül ayında Everton ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Avustralya Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen futbolcu, David Moyes'in takımında 12 lig, 2 de kupa maçına çıkmıştı.

Haberde, ''Everton, Galatasaray ile anlaşmaya varırsa, Lucas Neill UEFA Avrupa Ligi'nde de oynama şansı bulacak'' denildi.

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