G.Saray Başkanı açıkladı: Terim ile 2 yıllık sözleşme yapacağız

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Teknik Direktör Fatih Terim ile iki yıl daha anlaşma imzalayacaklarını söyledi. Başkan Aysal, üç milyon euro alan Fatih hoca ile aynı şartlarda mukavele yapma konusunda sorun olmadığını ifade etti.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim’in A Milli Takım ile de anlaşmasının ardından yaşanan tartışmalara son noktayı koydu.

Milliyet’ten Nevzat Dizdar'a konuşan Cim-Bom’un patronu, son günlerde Terim’in ay-yıldızlı ekibin başına geçmesiyle ayyuka çıkan, “Mayıs’ta Terim’in sözleşmesi bitiyor, yollar ayrılıyor. Terim, sadece Milli Takım’ı çalıştıracak” dedikoduları üzerine, hocayla 2 yıl daha devam edeceklerini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yıllık 3 milyon euro alan Fatih hoca ile aynı şartlarda yeni mukavele yapma konusunda sorun olmadığını dile getirdi.



Hep Terim ile...



Daha önce “Ben olduğum sürece Fatih Terim’le devam edeceğim” açıklamasını yapan Aysal, böylece sözüne de sadık kalmış oldu. Aysal, böylece 5 yıllık başkanlığı süresinde hep Terim’le çalışacak. Galatasaray Başkanı’nın bu açıklamasının ardından gözler Terim’le yapılacak protokole çevrildi. Sarı-kırmızılı takımla uzun soluklu projeleri olan Terim’in kalmaya sıcak baktığı ve devam etmek istediği bildirildi. Milli Takım’a imza atmasının ardından tecrübeli hoca, Galatasaray’a bırakacağı iddiaları üzerine, “Galatasaray benim ailemdir. İnsan ailesini terk etmez” demişti.



‘Başarıya endeskli sözleşme mi olur?’



Galatasaray’da Bursa bereberliği sonrası Teknik Direktör Fatih Terim’in durumu yeniden tartışılmaya başlandı. Milli Takım’ın da başına geçen Terim’in, Galatasaray’la sözleşmesinin mayısta sona ermesi, Milli Takım’ın başında kaç sene bulunacağı gibi çeşitli konular sarı-kırmızılı kulislerde konuşulmaya başlarken, Başkan Ünal Aysal’ın bir önceki yönetiminde bulunan önemli bir isim bu konuda ilginç açıklamalar yaptı.

Eski idareci, “Biz olsak Fatih Terim, Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalamazdı. Geçen iki sezonda sorunlar oldu ama büyümesini önledik. Burada Fatih Terim gibi bir isim varsa onunla başarıya endeksli sözleşme imzalamazsın. Böyle sözleşme mi olur? Bu güvensizliği gösterir. Bu süreçte ne yazık ki Galatasaray kaybetmiştir. Fatih Terim’le en başından beri uzun soluklu bir sözleşme yapılsaydı bugün bu tablo ortaya çıkmazdı. Kaldı ki biz kalmış olsaydık bunu hayata geçirecektik. Fatih Terim’le uzun süreli bir anlaşma yapılması için bastıracaktık” dedi.