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Spor

G.Saray Avrupa sonrası tatsız

Galatasaray, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalarak, bu sezon Avrupa Kupası maçları sonrası 6. kez puan kaybı yaşadı

16 Mart 2009 02:00


Galatasaray, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalarak, bu sezon Avrupa Kupası maçları sonrası 6. kez puan kaybı yaşadı

Turkcell Süper Lig'de dün Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa kupası maçlarının ardından yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini daha eklemiş oldu ve bu maçlar sonrası puan kaybı 16'ya ulaştı.

Bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi elemeleri ile UEFA Kupası'nda toplam 11 karşılaşma yapan sarı-kırmızılı takım, bu mücadelelerin ardından yaptığı lig maçlarının 6'sında puan yitirmekten kurtulamadı ve 2 beraberlik ile 4 yenilgi aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Steaua Bükreş'e elenmesinin ardından ligde Kayserispor'la 0-0 berabere kalarak ilk puan kayıplarını yaşarken, UEFA Kupası'na dönmesinin ardından da Avrupa kupası maçları sonrası başarısız grafiğini sürdürdü.

UEFA Kupası 1. turunda Bellinzona ile yapılan rövanş maçı sonrası Bursaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, gruplardaki Olympiakos maçının ardından Eskişehirspor'a 4-2, Benfica maçının ardından da Fenerbahçe'ye 4-1'lik skorlarla farklı yenildi.

Sarı-kırmızılılar, Bordeaux ile yapılan UEFA Kupası 3. tur ilk maçı sonrası ligdeki en gollü yenilgisini 5-2'lik sonuçla Kocaelispor'dan aldı. Hamburg ile oynanan UEFA Kupası 4. tur ilk maçı sonrası Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa maçları sonrası yine puan kaybıyla lige döndü.

Kadrosundaki sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle bu sezon önemli sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Avrupa kupası maçlarının ardından oynadığı lig maçlarında şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan 16 puan yitirdi.

Galatasaray takımı, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Setaua Bükreş ve UEFA Kupası 1. turunda Bellinzona'yla yaptığı ilk maçlar, UEFA Kupası gruplarda Metalist Kharkiv ve Hertha Berlin, 3. turda ise Bordeaux ile oynadığı rövanş karşılaşmalarının ardından ise Turkcell Süper Lig maçlarını kazanmasını bildi.

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