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GS Üniversitesi Rektörü Tolga: Yanlış anlaşıldım, özür dilerim

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin iki gündür rektörlük binası önünde yaptıkları eylemin ardından Rektör Ethem Tolga yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi

27 Aralık 2012 21:36

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga’nın ODTÜ’yü kınayan bildirinin altına imza atmış olmasından kaynaklı yapılan eylemler bugünde devam etti. Rektörlük binası önünde dün(27 Aralık 2012) biraraya gelen öğrenci ve akademisyenler Rektör Tolga’nın istifa etmesini ya da bildiriden imzasını çekmesini istediler.

Öğrencilerin rektörlük binası önündeki işgallerinin ardından Rektör Ethem  Tolga yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında yanlış anlaşıldığını belirterek , ODTÜ'yü eleştiren ortak açıklamanın Başbakan Erdoğan 'ın eleştirileri ile aynı güne denk gelmesinin 'tamamen tesadüf' olduğunu söyledi.

Prof. Tolga, "1980 öncesi üniversitelerimizde yaşanan olayların ülkemiz ve üniversitelerimizi içine düşürdüğü ortamı acıyla yaşamış bir kişi olarak, son günlerde köklü ve saygın üniversitelerimizden biri olan ODTÜ'de ortaya çıkan olaylar beni ziyadesiyle üzmüş ve endişeye düşürmüştür" diyerek başladığı açıklamasında Marmara, İTÜ, YTÜ ve MSGSÜ rektörleri ile ortak yaptıkları açıklamanın 'şiddetten duyulan kaygıyı dile getirmek' amacıyla olduğunu söyledi. Rektör Tolga, açıklamanın yapılmasında hükümet ya da başka hiçbir kurumun etkisinin olmadığını söyleyerek " Yanlış anlaşıldım özür dilerim" dedi.
 

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