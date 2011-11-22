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Spor

GS: Toplu bilet satmayacağız İSTANBUL (A.A)

22 Kasım 2011 19:25

-GS: Toplu bilet satmayacağız  İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - Galatasaray Kulübü, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'la toplu bilet satışının yasaklandığını, bu konudaki taleplere olumlu yanıt verilemeyeceğini bildirdi. Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5. maddesinin çeşitli fıkra ve hükümleri gereğince kulüplerin toplu bilet satışı yasaklanmıştır. Bu konuda kulübümüze taraftar derneklerimiz de dahil çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan başvurulara tüm gayretlerimize rağmen olumlu cevap veremeyeceğimizi tüm ilgililere üzülerek bildiririz'' denildi. 

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