GS Store'da Sabri krizi

Hamza Hamzaoğlu'nun Florya'daki GS Store'da gerçekleşen imza töreninde ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Mağazada, as takım futbolcularından sadece Sabri Sarıoğlu'nun duvarda asılı sarı-kırmızılı forması bulunmuyor.

Sabri gibi sezon başında kadro dışı bırakılan ve bu sezon henüz resmi dakikası olmayan Gökhan Zan'ın isim ve numarasının yazıldığı forma duvarda yer alırken, bu kararı koltuğunu bırakan Başkan Ünal Aysal'ın aldığı ve görevlilerinin uyguladığı iddia edildi.

Eski teknik direktör Cesare Prandelli'nin gelişiyle kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu, Ünal Aysal'ın istifası ve Duygun Yarsuvat'ın başkan seçilmesi sonrasında yeniden kadroya dahil edilmişti.