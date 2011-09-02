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Spor

GS Mustafa Sarp'ın sözleşmesini feshetti İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2011 12:35

-GS Mustafa Sarp'ın sözleşmesini feshetti İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Galatasaray, futbolcusu Mustafa Sarp'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Mustafa Sarp ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre futbolcuya 2010-2011 futbol sezonundan alacaklı olduğu tutar ve 2011-2012 futbol sezonu alacaklarından feragat etmesi karşılığında 2012 yılı içerisinde 400 bin dolar ödenecektir'' denildi. Bursaspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki Mustafa Sarp, iki sezondur sarı-kırmızılı formayı giyiyordu.

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