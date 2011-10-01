-GS ilk deplasman galibiyetini almak istiyor İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon rakip sahalarda yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını 2-0 kaybeden, Kardemir Karabükspor maçını ise 1-1 berabere tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Emmanuel Eboue ile Servet Çetin'in düzelerek takıma dönmeleri, kaleci Fernando Muslera'nın kırmızı kart cezasını tamamlaması nedeniyle Ankaragücü karşılaşması öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Ankaragücü-Galatasaray mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek.