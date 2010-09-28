T24 LogoT24 Logo
Spor

GS CAFE CROWN İLE SPARTAK'IN İLK KARŞILAŞMASI YARIN İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 14:18

-GS CAFE CROWN İLE SPARTAK'IN İLK KARŞILAŞMASI YARIN İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Basketbolda Erkekler Avrupa Kupası ön eleme turunda Galatasaray Cafe Crown ile Rusya temsilcisi Spartak Saint Petersburg arasındaki ilk maç yarın İstanbul'da yapılacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç, Galatasaray TV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 6 Ekim Çarşamba günü Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yapılacak ve turu geçecek ekip belli olacak. Galatasaray-Spartak Saint Petersburg eşleşmesinde turu geçecek ekip, Avrupa Kupası'nda gruplarda yer alacak. Elenen takım ise yoluna Avrupa Challenge Kupası'nda devam edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24