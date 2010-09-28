-GS CAFE CROWN İLE SPARTAK'IN İLK KARŞILAŞMASI YARIN İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Basketbolda Erkekler Avrupa Kupası ön eleme turunda Galatasaray Cafe Crown ile Rusya temsilcisi Spartak Saint Petersburg arasındaki ilk maç yarın İstanbul'da yapılacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç, Galatasaray TV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 6 Ekim Çarşamba günü Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yapılacak ve turu geçecek ekip belli olacak. Galatasaray-Spartak Saint Petersburg eşleşmesinde turu geçecek ekip, Avrupa Kupası'nda gruplarda yer alacak. Elenen takım ise yoluna Avrupa Challenge Kupası'nda devam edecek.