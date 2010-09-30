-GS CAFE CROWN GALİBİYETLE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Basketbol Erkekler Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Galatasaray Cafe Crown, Rusya temsilcisi Spartak Saint Petersburg'u 69-58 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayamayan Galatasaray Cafe Crown, savunmada rakibini durduramayınca 3. dakikada 6-2 geriye düştü. Ancak kısa sürede toparlanan sarı-kırmızılılar, Rancik ve Shipp'in basketleriyle 4. dakikada 9-6 öne geçti. İlk periyotta iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, Galatasaray Cafe Crown, Shipp'in üst üste basketleriyle periyodun bitimine 1,5 dakika kala 4 sayılık farka ulaştı (15-11) ve ilk periyodu bu skorla tamamladı. İkinci yarının başında daha iyi savunma yapmaya başlayan ev sahibi ekip, hücumda da Shumpert'ı devreye sokarak oyunda üstünlüğü eline geçirdi. 13. dakikada 7 sayılık farkı (20-13) yakalayan Galatasaray Cafe Crown, son dakikalarda bocalamasına rağmen ilk yarıyı 36-29 önde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu devrede Rancik ve Andric'den yeterince verim alamazken, özellikle savunma ribauntlarında Ermal ile etkili olup, rakibine üstünlük sağlamayı başardı. İkinci yarıya da zaman zaman hatalar yapmasına rağmen farkı koruyacak basketleri bularak başlayan Galatasaray Cafe Crown, 27. dakikada Rancik'in faul atışından bulduğu sayıyla 10 sayılık üstünlüğe ulaştı: 45-35. Galatasaray Cafe Crown, Dragovic'in pota altında etkili oyunu karşısında zorlansa da 3. periyodu 51-41 önde tamamlamasını bildi. Son periyoda iyi başlayan ve rakibini hataya zorlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 56-43 Bu dakikadan sonra rahatlayan ve maça hakim olan Galatasaray Cafe Crown, 36. dakikada 16 sayılık fark yakaladığı (63-47) maçtan, 69-58 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, son 1 dakikada Tutku ve Shipp'in hücumda yaptığı hatalar ve top kayıpları nedeniyle sadece 11 sayılık farkta kaldılar. -MAÇTAN NOTLAR- Galatasaraylı taraftarlar, Medical Park Trabzonspor'a transfer olup, sonra yeniden sarı-kırmızılı takıma dönen Evren Büker için ''Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese'' diye tezahürat yapıp, milli basketbolcuya tepki gösterdiler. Taraftarlar ayrıca Evren'e maç sonunda da aynı şekilde tezahürat yapıp, üçlü çektirdiler. Bir taraftarın, ''Niye döndün, para vermediler mi'' diye bağırması dikkat çekti. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Adnan Polat ve futbol takımı kaptanı Arda Turan da protokol tribününde izledi. Polat ve Arda, devre arasında salon dışında keyifli bir şekilde sohbet etti. Karşılaşmanın rövanşı 6 Ekim Çarşamba günü Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yapılacak ve turu geçecek ekip belli olacak. Galatasaray Cafe Crown-Spartak Saint Petersburg eşleşmesinde turu geçecek ekip, Avrupa Kupası'nda gruplarda yer alacak. Elenen takım ise yoluna Avrupa Challenge Kupası'nda devam edecek. Maçta rakibine ribauntlarda 48-38 üstünlük kuran Galatasaray, üç sayılık atışlarda 16/4 isabetle yüzde 25 isabet oranıyla oynarken, rakip takım ise 16/5 isabetle yüzde 31.3 isabet oranıyla oynadı. Salon: Ayhan Şahenk Hakemler: Miguel Perez Perez xx (İspanya), David Champon xx (Fransa), Igor Draojevic xx (Karadağ) Galatasaray Cafe Crown: Rochestie x, Shipp xx 12, Caner x 3, Andric xx 6, Rancik xx 6, Evren xxx 12, Ermal xxx 12, Shumpert xxx 10, Haluk x 3, Tutku xx 5, Hüseyin x Spartak Saint Petersburg: Ponkrashov x 1, Domercant xx 6, Dragovic xx 6, Thompson xx 9, Popovic xx 10, Kolosnikov x, Zupan xxx 14, Antik xx 4, Kotishevskiy xx 8, Korchagin x, Bashiminov x 1. Periyot: 15-11 Devre: 36-29 3. Periyot: 51-41 5 Faulle oyundan çıkan: 39.34 Andric (Galatasaray Cafe Crown)