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Kültür-Sanat

Grup Yorum'un Ankara konserine de izin çıktı

Grup Yorum'un Ankara konseri, 5 Temmuz'da Ankara Sıhhıye Meydanı'nda yapılacak

30 Haziran 2015 20:23

Grup Yorum’un Ankara’da düzenlemek istediği konserin valilik tarafından yasaklanmasının ardından yapılan itiraz kabul edildi ve konsere izin çıktı.

İMC TV'nin haberine göre, Ankara’da 5 Temmuz’da Sıhhiye Meydanı’nda yapılacak olan Grup Yorum konseri Ankara Valiliği tarafından yasaklanmasına yapılan itiraz sonucu 13 No’lu İdare Mahkemesi valiliğin kararının yasaya aykırı olduğuna hükmetti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Grup Yorum’un İstanbul’da vermek istediği konsere de İstanbul Valiliği izin vermemiş, mahkemeye taşınan olayın ardından mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla pazar günü gerçekleştirilmişti.

Ankara Valiliği de 5 Temmuz’da Sıhhiye Meydanı’nda yapılacak olan Grup Yorum konserini ‘toplumun bazı kesimlerinin tepkisini çekebilir’ gerekçesiyle yasaklamıştı.

Konser, 5 Temmuz’da saat 16.00’da Ankara Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleşecek.

Grup Yorum 30. yıl konserlerinin sonuncusu, 11 Temmuz'da Tunceli Seyit Rıza Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

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