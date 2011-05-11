-GRUP YORUM'UN 2 ÜYESİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 43 kişiyle birlikte gözaltına alınan ''Grup Yorum''un 3 üyesinden 2'si serbest bırakıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan izinle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mektep Sokak ile Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki 3 dernek ve kültür merkezine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden ''Grup Yorum'' üyeleri Ali Aracı ile Caner Bozkurt, savcılık talimatıyla serbest kaldı. Avukat Taylan Tanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aracı ile Bozkurt'un ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını, ''Grup Yorum''un diğer üyesi Ali Papur'un ise yarın serbest bırakılacağını söyledi. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.