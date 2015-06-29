Grup Yorum'dan mahkeme kararıyla konser!

Grup Yorum, 30. yıl konserini Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleştirdi. Binlerce kişinin izlediği konserde izleyiciler Grup Yorum’un seslendirdiği birçok şarkıya eşlik etti. Öte yandan ABD'li ünlü folk sanatçısı Joan Baez de konser yasaklamalarını protesto etmek için Türkiye'ye geldi. Baez, konserin bir bölümünde sahneye çıktı. Baez, "Bu gitar gibi kırılan tüm güzellikleri tamir edeceğiz" dedi. İstanbul Valiliği, "toplumun tepkisine yol açıp infial yaratabileceği" gerekçesiyle Grup Yorum’un yapacağı konsere izin vermemişti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi ise, Valiliğin verdiği bu karara ilişkin yürütmeyi durdurmuştu.

Öğle saatlerinden itibaren vatandaşlar konser alanına gelmeye başladı. Alana yakın noktada konser görevlilerince üst araması yapıldı. Konser alanı içinde bulunan direklere kırmızı flamalar asıldı. Alanı dolduran izleyiciler 'İsyan, devrim, özgürlük’ sloganları attı.

Saat 18.30’da Grup Yorum sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Grup Yorum’un söylediği şarkılara izleyiciler de eşlik etti. Konseri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da izledi.

Öte yandan ABD'li ünlü folk sanatçısı Joan Baez de konser yasaklamalarını protesto etmek için Türkiye'ye geldi. Baez, konserin bir bölümünde sahneye çıktı. Kendisine Grup Yorum üyesi Muharrem Cengiz'in parçalanan gitarı armağan edilen Joan Baez, "Bu gitar gibi kırılan tüm güzellikleri tamir edeceğiz" dedi.

Berkin Elvan posteri

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, konser alanına girişte, Gezi olayları sırasında gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu başından yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın posterinin de asıldığı görüldü. Öte yandan, konser alanının içinde bulunan direklere kırmızı flamalar asıldı.

İstanbul Valiliği, "toplumun tepkisine yol açıp infial yaratabileceği" gerekçesiyle Grup Yorum’un bugün yapacağı konsere izin vermemişti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi ise, Valiliğin verdiği bu karara ilişkin yürütmeyi durdurmuştu.

Pankart krizi

Mahkemenin kararının ardından sosyal medyada, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, konserin yapılacağı alana astığı, "Konserin düzenlenmesine izin verilmeyecektir" yazılı pankartı paylaşılmış, ancak Greup Yorum tarafından yapılan açıklamada, pankartın Valilik yasağından sonra asıldığı ve mahkemenin izin kararı üzerine kaldırıldığını duyurulmuştu.